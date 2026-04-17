Mezcla la borra de café y azúcar: ¿Para qué sirve y cómo usarlo?

Si te encanta el café de grano, seguramente tienes muchos residuos de él (borra de café) en casa y si siempre lo tiras a la basura, ya no lo hagas más, pues te mostramos cómo le puedes dar un segundo uso para tu piel combinándolo con azúcar para crear un exfoliante de piernas o brazos.

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Exfoliante casero con borra de café y azúcar

Crear un exfoliante casero es más sencillo de lo que parece y además no gastarás ni un peso, ya que los ingredientes los tienes en casa. La borra de café que normalmente tiras a la basura, ponla en un recipiente, donde agregaras azúcar, para que las medidas coincidan pon la misma cantidad de ambos ingredientes.

Después, coloca un poco de agua fría en el mismo recipiente, ojo, debe ser muy poco, para que no pierda la consistencia de exfoliante.

¿Cómo usar mi exfoliante casero de café y azúcar?

Antes de meterte a la ducha, utiliza tu exfoliante de café y azúcar en las piernas o brazos, poniendo una buena cantidad sobre la piel y masajeando suavemente. Si piensas depilarte, realiza este proceso un día antes de hacerlo para no lastimar la piel.

Este tipo de exfoliante te ayudará a tener una piel firme, combate la piel de fresa (queratosis folicular) y además es buena para sacar los vellos que se quedan encarnados. Te recomendamos realizar este proceso dos veces por semana para que no sea invasivo con la piel.