Si hay un color de uñas que jamás pasará de moda, sin duda, es el rojo. Este color no sólo evoca sensualidad y elegancia, sino que también transmite mucha seguridad. Por ello, te compartimos 6 diseños de uñas rojas que te harán ver elegante y seductora; lo mejor de todo es que son ideas versátiles que se adaptan a tu día a día, lo que las hace ideales para ir a la oficina, un plan con amigas o una cita romántica; así que toma nota y ve agendando tu próxima cita con tu manicurista de confianza.

También te puede interesar: Los 7 diseños de uñas tipo ‘margarita’ que debes usar en primavera

6 diseños de uñas rojas que te harán ver elegante y seductora

Las uñas rojas te convierten en un imán de atracción, así que prepárate para los cumplidos. Según expertos, este color es sinónimo de confianza, sensualidad y feminidad. Por ello, el rojo es muy asociado con la belleza y el maquillaje, ya sea en los labios, las mejillas o las uñas, este color es perfecto para sentirte seductora y elegante. Aquí te compartimos 6 diseños en este tono que seguro te encantarán:



Lisas: Uñas rojas completamente lisas. Sí, así como lo leíste. Si bien es un diseño simple, el resultado es impactante debido a la fuerza del color, así que no dudes en usarlo si lo que deseas es lucir un look sencillo pero atrevido a la vez.

| Crédito: Pinterest

Francesas: Un diseño clásico que jamás pasará de moda. La ventaja de las uñas francesas es que son súper versátiles. Anímate a cambiar la línea blanca tradicional por una en tono rojo y lleva tu manicura a un nuevo nivel. Celebridades como Hailey Bieber y Anne Hathaway han usado estos diseños.

| Crédito: Pinterest

Francesas con ojo de gato: Si crees que las uñas francesas son demasiado simples, agrégales un plus con una base natural en efecto ojo de gato. Esto dará un brillo hermoso a tu manicura y se seguirá viendo elegante y súper aesthetic.

| Crédito: Pinterest

Combinación de francesas y lisas: Si eres de las que no se decide por un sólo diseño, ¡no te preocupes! Intenta combinar ideas, como algunas uñas lisas y otras francesas. Este tipo de acabados aportan un toque de modernidad a tu estilo, así que no dudes en combinar diseños.

| Crédito: Pinterest

Con perlas: Las perlas evocan elegancia. Dale un plus a tu diseño de uñas añadiendo algunas perlas diminutas. Eso sí, no satures de decoración, de lo contrario, el diseño se verá cargado y exagerado. ¿Qué te parece este ejemplo? Un acabado francés precioso con perlas en miniatura. ¡Se ve increíble!

| Crédito: Pinterest

Con brillos: Añade un poco de glam a tu estilo con unos cuantos brillos. Este es otro claro ejemplo de cómo un diseño sencillo puede ser de alto impacto. Sin duda, este tipo de acabados lucen hermosos.