Esta es la razón por la que le debes colocar canela al lirio de paz

Una de las plantas de interior más comunes de todas es el Lirio de la Paz o Cuna de Moisés, y es que tiene la particularidad de ser conocida por sus hojas verdes brillantes, sus flores blancas y porque es perfecta para decorar cualquier espacio. Pero, más allá de los fines decorativos, se le atribuyen propiedades espirituales, debido a su relación con el Feng Shui, esta disciplina china que busca la armonía en los espacios; pero que también los jardineros recomendaron porqué hay que colocar canela en sus raíces.

Ventaneando | Programa completo 3 de noviembre de 2026

Otra de las características que debemos mencionar del Lirio de la Paz o Cuna de Moisés es que se trata de una de las plantas más deseadas por su elegante hermosura y por su significado, ya que es considerada, dentro del mundo espiritual, específicamente por el Feng Shui, ya que aseguran que atrae no sólo la prosperidad sino también la paz. Su principal rasgo es que sus hojas tienen similitud con las velas de un barco, son de color blanco.

Por otro lado, más allá de las ventajas que puede llegar a tener el Lirio de la Paz, suele estar expuesta a diversos problemas, y es que al vivir en ambientes interiores con alta humedad o recibir riegos frecuentes, puede ser atacada por hongos o sus raíces pueden echarse a perder. Es por este motivo, que los jardineros recomiendan colocar canela y estos efectos tendrán.

Por qué hay que colocar canela en la Cuna de Moisés

En lugar de recurrir a productos químicos que pueden llegar a tener efectos contraproducentes, lo mejor es utilizar la canela en polvo, considerada no solo una buena especia, sino que será ideal para colocar en el Lirio de la Paz o Cuna de Moisés debido a sus propiedades antifúngicas, antibacterianas y cicatrizantes.

Qué efectos causa colocar canela en el Lirio de la Paz

Cicatrizante para cortes y podas: cuando podas hojas secas o raíces dañadas de esta planta, aplicar canela en las heridas actuará como un sellador biológico

Cuna de Moisés o Lirio de la paz|Canva

Acción fungicida natural: previene y combate la aparición de hongos e la superficie del sustrato y en la base de los tallos

Ahuyentador de plagas e insectos: el aroma penetrante repele pequeños insectos, mosquitas, moscas, entre otros

Estimulante radicular suave: el mantener la zona libre de infecciones y hongos, permite que las raíces crezcan sanas y fuertes