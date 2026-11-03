La Granja VIP: La página para ver EN VIVO y GRATIS el noveno Duelo de Nominación y conocer quién quedará Nominado HOY 3 de noviembre

Conforme pasan las semanas, La Granja VIP va volviéndose cada vez más impredecible, tanto por las estrategias de los integrantes como por las votaciones del público. Y uno de los días en que la audiencia tiene el poder de cambiar el juego, son los martes, cuando se lleva a cabo el Duelo de Nominación y es un momento que lleva al límite a todos.

Si por cualquier motivo se te dificulta ver el programa a través de la señal de Azteca UNO en la TV, no te preocupes, porque también puedes sintonizar la gala mediante la página web. Lo único que tienes que hacer, es darle click al siguiente enlace. También puedes ingresar desde tu navegador preferido, solo con escribir "ver La Granja VIP en vivo" y acceder al primer resultado.

Duelo de nominación Granja VIP |Crédito: IA

Quiénes son los nominados de La Granja VIP para la eliminación del 8 de noviembre

Hasta el momento, la única nominada de la semana 9, es Daniela Alexis "Bebeshita". Esto porque Pablo Montero la puso en su Legado, siendo éste el último beneficio que pudo poner en marcha tras convertirse en el octavo eliminado ante una tabla muy complicada con figuras como Niurka, Rafa Mercadante, Kevyn "Bicolor" y Mario "Mono" Osuna.

Después del Duelo de Nominación de HOY 3 de noviembre, se sumará otro integrante a la tala de La Granja VIP. Para definirlo, el público votará por uno y el Capataz elegirá a otro para sus estrategias.

¿A qué hora pasan La Granja VIP?

La emoción de cada Gala está presente seis días a la semana. De lunes a viernes, puedes ver La Granja VIP en punto de las 20:30 horas, justo al terminar Exatlón México Décima Temporada. Los domingos de eliminación, son en punto de las 20:00 horas, inmediatamente después de que se acaba 100 mexicanos.

Esta Segunda Temporada es "Doblemente Animal" también con el equipo de conductores, con la presencia de Adal Ramones y Kristal Silva. Mientras que el equipo de críticos que pone a temblar el foro, está conformado por Ferka, Linet Puente, Flor Rubio, Flor Grupero y Alfredo Adame, que además es el ganador vigente de La Granja VIP.