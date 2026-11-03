4 Plantillas de stickers de Kpop Demon Hunters para imprimir, recortar y decorar tus esferas esta Navidad 2026

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella vienen miles de planes de decoración, tanto para la casa como para el árbol navideño, es por eso que en esta ocasión te presentamos plantillas gratis de stickers para que imprimas, recortes y decores tu árbol navideño, pero con los personajes de Kpop Demon Hunters lucirá increíble.

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Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers gratis para imprimir, recortar y decorar esferas esta Navidad 2026

Estas plantillas son gratis, solo debes imprimirlas en hojas con pegatina. De igual forma puedes imprimir los stickers del tamaño que prefieras, esto dependerá del tamaño de tus esferas. Es preferible que la impresión sea a color para que puedan lucir más. Ahora bien, tus esferas puedes decorarlas solo con estas estampillas; o bien, agregar diamantina y pedrería, en caso de que no tengan.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers de las Guerreras Huntrix para decorar esferas esta Navidad

Esta plantilla, como su nombre lo indica, tiene a las Guerreras Huntrix; Rumi, Zoey y Mira, como las principales protagonistas. Cada una de ellas se encuentra en diversas versiones por lo que hay diseños para todos los gustos y personalidades. Por otro lado, también aparece Derpy Tiger y la palabra “Kpop Demon Hunters”.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers redondos para decorar esferas esta Navidad 2026

Esta plantilla destaca por tener stickers en donde los stickers son redondos; es decir, son ideales para las esferas debido a la forma de estas. Cada estampilla tiene a un personaje diferente; ya sea de las Guerreras Huntrix o de los Saja boys además de que se encuentran en diversas versiones. Los colores de estos stickers destacan por ser llamativos y muy coloridos.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers de los Saja Boys para decorar esferas esta Navidad 2026

Esta plantilla de stickers incluye a todos los personajes de los Saja Boys en una versión animada estilo japonesa en donde el cuerpo de los idols es más pequeño en comparación con su cabeza. Los personajes aparecen en diversas versiones, tanto en su versión de cantantes como de demonios.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers de Derpy Tiger para decorar esferas esta Navidad 2026

Esta plantilla es ideal para las personas que aman al icónico personaje de Kpop Demon Hunters, estamos hablando de Derpy Tiger, el tigre sobrenatural y amigable proveniente del inframundo. En estos stickers el personaje aparece felíz y sacando la lengua en diversas posiciones.