Esta es la razón por la que debes tomar agua de pepino, perejil y limón

Los jugos o aguas naturales siempre son importantes independientemente de la época del año. Esta es una manera de hidratarse correctamente y obtener los mejores beneficios para el cuerpo. Ante esto te vamos a contar cómo beneficia a tu salud el agua de pepino, perejil y limón.

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Aquí te dejaremos la mejor receta para que puedas preparar la deliciosa agua de limón con pepino y perejil. Es una gran manera de recibir beneficios como desintoxicar el organismo y mantenerte hidratado.

¿Cuáles son los beneficios para la salud de esta agua?

Es importante destacar que el agua de pepino, perejil y limón se posiciona como una gran alternativa ante las aguas tradicionales por lo que es una gran opción para quienes desean disminuir el consumo de bebidas azucaradas.

Por un lado, tenemos al pepino que está compuesto en su mayoría por agua y brinda sensación de frescura. Luego tenemos al limón que le brinda un toque cítrico que equilibra al sabor y el perejil que le da un aroma herbal para distinguir la preparación.

Es una bebida relacionada con la desintoxicación del organismo, no hay evidencias científicas que demuestre que esto es realmente cierto. Lo que sí está confirmado es que te ayuda a mantener una buena hidratación cuando forma parte de una alimentación balanceada y un estilo de vida saludable.

Paraa preparar esta bebida necesitarás:



2 pepinos medianos.

1 manojo pequeño de perejil fresco, previamente lavado y desinfectado.

El jugo de 3 o 4 limones.

De 1 a 1.5 litros de agua.

Hielo al gusto.

Endulzante de tu preferencia, como miel, azúcar de caña, estevia o simplemente dejarla al natural.

Preparación

Vas a lavar y desinfectar correctamente los pepinos como el perejil sobre todo este último que conserva restos de tierra.

Corta los pepinos en rodajas o cubos pequeños para facilitar el licuado. Luego retira los tallos gruesos del perejil y conserva las hojas. También debes exprimir los limones y eliminar cualquier semilla antes de incorporarlos.

Licúa medio pepino con cáscara, 2 jitomates, una ramita de apio y in vaso de agua. Con este jugo podrás bajar los kilos de más que consumes en la cena.

Cuando tengas listos los ingredientes vas a colocarlos en la licuadora que debe tener la mitad del agua. Licúa durante uno o dos minutos a velocidad alta hasta conseguir una mezcla completamente homogénea.