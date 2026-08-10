Estos son los cuidados para los niños ante los riegos de cyclospora

En Estados Unidos se han registrado una gran cantidad de casos de diarrea explosiva que es causada por el parásito llamado Cyclospora por lo que los expertos han develado una serie de cuidados para los niños.

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Cyclospora es un parásito unicelular que causa una infección en los intestinos que recibe el nombre de ciclosporosis. Si bien todas las personas están en riesgo de infección, pues están más expuestas aquellas que viven en áreas tropicales o subtropicales podrían tener un mayor riesgo de infección porque la ciclosporosis es endémica en algunos países de esas zonas.

¿Cuáles son los síntomas y cuidados de la Cyclospora?

La Cyclospora afecta al intestino delgado y causa diarrea muy líquida que con frecuencia se da como defecaciones explosivas. Algunos síntomas son:



Pérdida del apetito

Pérdida de peso

Hinchazón o cólicos abdominales

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga prolongada

Vómitos

Dolores del cuerpo

Fiebre baja

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En cuanto a los cuidados debes tener en cuenta lavar las frutas y verduras antes de consumirlas. En lo posible pela las frutas antes de comerlas, bebe agua potable, lava las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos o comer.

Los médicos suelen realizar un análisis de heces para detectar el parásito Cyclospora en niños; también pueden solicitar análisis de sangre para comprobar si hay deshidratación.

Cabe destacar que los niños pueden tardar mucho tiempo en mejorarse sino siguen un tratamiento por lo que los médicos tratan la ciclosporiasis con antibióticos. Ante esta situación es que deben descansar lo máximo posible y beber mucho líquido para que no se deshidraten porque en ese caso deberán ser hospitalizados.

Cabe señalar que los niños que se recuperan de una infección, por lo general pueden volver a hacer sus actividades normales después de 24 horas sin síntomas.