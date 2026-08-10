La verdadera razón por la que Viviann Baeza fue eliminada de Survivor México La Reliquia en Llamas

En Survivor México La Reliquia en Llamas todo cambia y cualquier decisión puede mover las piezas del tablero de forma excepcional. Y la que ya lo experimentó en carne propia fue Viviann Baeza, quien quedó eliminada después de enfrentarse en un duelo directo contra Abel y en medio de la incertidumbre por una traición que no se veía venir.

¿Por qué Viviann Baeza fue eliminada de Survivor México La Reliquia en Llamas?

El fuego de Viviann se apagó definitivamente en Survivor México La Reliquia en Llamas este domingo 9 de agosto y la conductora se convirtió en la cuarta eliminada de la temporada. Y es que a pesar de que se perfilaba como una Sobreviviente fuerte y estratega, su propia tribu la traicionó durante las votaciones y terminaron por mandarla al Juego de Extinción con más puntos de los que ella misma se esperaba.

Su contrincante fue Abel, que después de una polémica semana entre pleitos con Azalia, también tuvo que defender su estancia. Y si bien todos estaban a la expectativa de quién ganaría, Abel finalmente logró llevarse el triunfo porque su desempeño fue considerablemente superior en cuanto a rapidez.

En cuanto a quiénes habrían provocado la salida de Viviann Baeza, los que votaron por ella fueron Anahí, Avril y Sebastián, quien cabe recordar, apenas esta semana se integró a los Halcones como capitán. Esto luego de que no pudiera llegar a un acuerdo con Javi y tuvieran que intercambiar su rol de tribu, es decir, ahora "Big Papi" es el líder de los Jaguares.

Quiénes son TODOS los eliminados de Survivor México La Reliquia en Llamas

Hasta el momento, van cuatro Sobrevivientes que ya están fuera de Survivor México La Reliquia en Llamas, ya sea por traiciones de su propia tribu o por mal desempeño durante los Juegos de Extinción. Y la única que ha regresado victoriosa del exilio, ha sido Azalia Ojeda "La Negra", que incluso es portadora de dos piezas de la Reliquia y ahora tiene que cuidarse para que nadie se la robe.

