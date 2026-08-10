Manualidades de Libros: 3 ideas creativas para regalar marcadores de páginas hechos a mano a tus amigos lectores

Desde hace un tiempo, muchas personas han comenzado a sumarse a prácticas como las manualidades e ideas DIY como una búsqueda de bienestar mental y desintoxicación digital, de acuerdo a lo que remarcan diferentes fuentes informativas. El trabajo manual, de estas prácticas, actúa como una forma de meditación activa para reducir el estrés cotidiano y desconectar de las pantallas.

Al Extremo | Programa completo domingo 9 de agosto 2026

Las manualidades estaban internadas al ámbito escolar, pero poco a poco han ido ganando su lugar en los hogares. Se trata de una propuesta que puede ser compartida por lo que también es empleada como un entretenimiento familiar.

Manualidades de Libros

Buscar proyectos para hacer manualidades es muy fácil y es que gracias a las redes sociales, y plataformas digitales destinadas a esta actividad, las propuestas abundan. En esta oportunidad, una de las ideas que se destaca está relacionada con el mundo de la literatura, más precisamente con los libros en general.

A continuación, se detallan 3 ideas de manualidades que invitan a crear marcadores de páginas ideales para regalar a los fanáticos de la literatura:

Marcadores de esquina

Materiales: Cartulina de gramaje medio, papel decorativo o acuarelas, tijeras y pegamento.

Cómo hacerlo: Dobla un cuadrado de cartulina (12x12 cm) siguiendo la técnica de origami para formar un bolsillo triangular que se encaje directamente en la esquina superior de la página.

Puedes personalizar la solapa visible pintando ilustraciones en acuarela, escribiendo citas literarias a mano o añadiendo textura con recortes de papel kraft.

¿Cómo hacer marcapáginas?

Esta propuesta de manualidades en casa no solo suma la posibilidad de alimentar nuestra imaginación y, de forma fácil y económica, incentivar nuestra creatividad. Las siguientes dos ideas cumplen el mismo objetivo, pero cada una guarda un nivel de dificultad diferente:

Marcadores botánicos transparentes

Materiales: Flores o hojas secas y prensadas, cartulina base, papel contact transparente (o láminas para plastificar en frío), perforadora e hilo de yute o cinta de raso.

Cómo hacerlo: Recorta rectángulos de cartulina o papel vegetal (5x15 cm). Acomoda las flores secas creando un patrón natural y sella la composición fijándola por ambos lados con papel contact transparente.

Perfora la parte superior, pasa un hilo de yute o una cinta de tela y remata con un nudo simple o una borla pequeña.

Marcadores de cinta con dijes o cuentas