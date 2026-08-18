Esta es la razón por la que hay moscas en tu casa, aunque esté limpia

En las épocas de altas temperaturas es común que haya insectos molestos como las moscas. Estas pueden estar presentes en tu casa aún cuando la misma está limpia y puede ser algo frustrante.

Hay razones por las cuales las moscas son insistentes en el hogar y es importante que lo tengas en cuenta para poder eliminarlas rápidamente. Estos insectos se atraen por olores, humedad y buscan refugio.

¿Cuál es la razón por la cual hay moscas en tu casa?

Criaderos ocultos

Si bien tu casa puede verse impecable hay lugares donde se acumula la materia orgánica y es difícil de acceder. Estas son:



Tuberías y desagües: Se forma una capa de restos orgánicos donde las moscas de la humedad ponen huevos.

Bajo los electrodomésticos: Migas o líquidos derramados debajo de la nevera o la cocina.

Botes de basura: Aunque estén cerrados, el olor residual o jugos al fondo del bote las atraen a kilómetros.

Atracción por humedad y plantas

Macetas húmedas: Ten cuidado con el exceso de agua en las plantas de interior porque son el sitio ideal para la mosca del mantillo.

Fruta madura: Una sola fruta madura o un plátano comenzando a ponerse negro en el frutero es un imán para las moscas de la fruta.

Grietas y accesos abiertos

Puntos de entrada: Si no tienes mosquiteros o cuentas con puertas abiertas o rendijas pues las moscas van a ingresar fácilmente.

Clima exterior: Si afuera hace mucho calor, frío o va a llover, buscan el clima templado de tu hogar.

Factores externos (Fuera de tu control)



Vecindario: El exterior de tu casa puedes encontrar contenedores de basura que son públicos, un restaurante o mascotas que atraen a las moscas.

Si estás pasando por esto pues lo que puedes hacer es lo siguiente: