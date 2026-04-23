En el mercado hay más de una silla para las diferentes áreas de la casa, pero en Europa hay unas que están a la moda, sobre todo en París, Francia, donde es muy común verlas en todo tipo de establecimiento. Si quieres seguir la tendencia del viejo continente, estas son las 3 ideas para ponerla en tu casa y que se vea aesthetic, así como el reemplazo del bote de basura del baño.

De acuerdo con el portal Elle Decoration, las sillas de bistró son las que marcan tendencia en París, ya que es muy común verlas en terrazas, cafés o diferentes calles. Lo más destacable es que son fabricadas de manera artesanal por la empresa Maison Drucker, la cual fue fundada en 1885. Estas son las 4 ideas para transformar tu baño moderno en vintage con poco dinero.

Este tipo de sillas se fabricaba de madera, aunque recientemente el material que destaca es el aluminio. Su diseño es atemporal y ha prevalecido durante el paso de los años, ya que actualmente son ideales para cafeterías o restaurantes, así como en varios espacios de la casa.

Las ideas para poner las sillas de bistró en casa

1. Terraza: La silla de bistró es muy común verla en las terrazas de París, por lo que es una de las áreas donde pueden ponerla en la casa. Su diseño lo puedes combinar con plantas en el balcón.

Esta silla está de moda en París: 3 ideas para ponerla en tu casa y que se vea aesthetic|Pinterest

2. Comedor: Si bien el comedor tiene sus propias sillas ad hoc al diseño, también puedes combinarlas con mesas de madera o de mármol. Este mueble le dará un estilo vintage o rústico a este espacio de la casa.

Esta silla está de moda en París: 3 ideas para ponerla en tu casa y que se vea aesthetic|Pinterest

3. Recibidor: Puedes poner la silla de bistró en el recibidor de la casa, para darle un toque vintage a la entrada. Servirá para que las visitas tomen asiento o para que esperes a los integrantes de tu familia mientras se preparan para salir.