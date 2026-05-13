Limpia de huevo, estas son sus 6 significados de acuerdo a cómo salga en el vaso

Seguramente en algún punto de tu vida te has llegado la opción de una limpia con un huevo, esta recomendación llega cuando te duele la cabeza, te sientes raro o simplemente mal; este consejo lo daban las personas más longevas de la familia como abuelitas. En este sentido, se dice que, limpiarte con un blanquillo es un ritual de restauración espiritual, de purificación y energético; pero ¿sabes cuáles son los significados e interpretaciones de cómo salen las yemas y la clara del blanquillo cuando se sirve en un vaso con agua?

Te puede interesar: Feng Shui en marzo: 5 claves para atraer la abundancia tras la Luna de Sangre

Interpretaciones de cómo se ve la yema tras limpiarte con un huevo

Picos hacia abajo

Si la clara forma picos que descienden desde la parte de arriba hacia abajo directamente a la yema, se puede interpretar como una protección que va a la baja, por lo que, de acuerdo a la guía espiritual, se necesita un apoyo ancestral, claridad e introspección.

Yema con bolita de aire

Una protuberancia en la yema o bolas de aire se puede interpretar como que, la persona tiene una carga que está sosteniendo, una preocupación puntual, una emoción guardada o un pensamiento que la tiene preocupada; de igual forma se muestra un punto que podría significar que, el sujeto padece estrés físico.

Yema rodeada como de nubes

En este caso, si ves que en el vaso se muestran nubes o velos blancos alrededor del huevo, lo que nos dice es que se habla de cansancio energético, confusión o cargas emocionales, de igual manera se puede ver que, el sujeto está en ambientes pesados o mostrar hasta cierto punto que padece bloqueos que nublan la claridad de quien se limpió con el huevo.

Yema de color rojizo

Si se limpió con un huevo y la yema te sale de color rojizo, esto quiere decir que, la persona podría estar siendo trabajada o puesta bajo brujería, de igual manera esto podría interpretarse y asociarse con conflictos, presión emocional, desgaste espiritual y hasta físico.

Yema doble o dividida

Si sale la yema dividida quiere decir que la energía de la persona está partida en dos o en más partes, esto se debe a que podría tenerse un conflicto interno debido a las emociones encontradas; si la yema viene doble, eso se asocia con la llegada de la buena suerte y la abundancia.

Yema podrida

La yema negra, podrida o de mal olor es una clara interpretación de que la persona está trabajada bajo hechizos fuertes que la quieren dañar, esto es una clara señal de brujería vieja.

