Este es el día exacto para los Huevos de Pascua en 2026: 11 ideas para decorarlos hermosos

El Día de Pascua , que este año se celebra el domingo 5 de abril de 2026, llega con nuevas tendencias para decorar los huevos que adornarán el jardín de tu hogar. Checa estas 11 ideas creativas y fáciles de hacer para que luzcan hermosos.

De acuerdo con Verdecora, pintar huevos de Pascua implica preparar un espacio de manualidades y seguir una tradición que se ha mantenido durante siglos. Según la recomendación, es más conveniente usar cáscaras de huevo crudas y vacías. Puedes inspirarte con las siguientes propuestas:

Las mejores ideas para decorar los huevos de Pascua 2026

Huevos teñidos de colores tradicionales: Hierve los huevos y sumérgelos en colorantes naturales o artificiales. Representan la vida nueva, la resurrección y la llegada de la primavera.

Písankas ucranianas: Dibuja patrones con cera y tiñe el huevo en capas de color, retirando la cera al final. Esta técnica originaria de Ucrania simboliza protección, fertilidad y prosperidad.

Huevos con flores prensadas: Pega pequeñas flores naturales sobre el cascarón con pegamento blanco y sella con barniz. Representan la conexión con la naturaleza y el renacimiento primaveral.

Huevos estilo decoupage: Recorta servilletas decorativas y pégalas cuidadosamente sobre el huevo. Aportan un aire vintage y elegante, ideal para centros de mesa.

Huevos con glitter o acabado metálico: Aplica pegamento y espolvorea brillo o usa pintura metálica. Simbolizan luz, celebración y abundancia.

Huevos con hilo o lana: Cubre el huevo con pegamento y enrolla hilo de colores hasta cubrirlo por completo. Reflejan calidez y un estilo artesanal acogedor.

Huevos con personajes infantiles: Pinta conejitos, pollitos o caricaturas con acrílico y marcadores. Representan alegría, diversión y el lado más familiar de la Pascua.

Huevos minimalistas con marcadores: Dibuja líneas, puntos o frases con plumones permanentes sobre huevos blancos. Son modernos y transmiten creatividad sencilla y elegante.

Huevos estilo mármol: Mezcla esmalte de uñas en agua y sumerge el huevo para crear vetas marmoleadas. Simbolizan sofisticación y tendencia contemporánea.

Huevos con efecto kintsugi: Pinta líneas doradas simulando grietas inspiradas en el arte japonés. Representan resiliencia y la belleza de las imperfecciones.

Huevos luminosos o con pintura neón: Usa pintura fluorescente o huevos de plástico con luces LED. Son ideales para decoraciones modernas y búsquedas nocturnas, simbolizando innovación y sorpresa.

¿Cuándo es Semana Santa y Semana de Pascua 2026?

En 2026, la Semana Santa comenzará el domingo 29 de marzo, también llamado Domingo de Ramos, y terminará el domingo 5 de abril, conocido como Domingo de Resurrección. Ese mismo 5 de abril inicia la Pascua, que continúa el lunes 6 de abril de 2026.

¿Cuál es el origen de la Pascua?

La Pascua se celebra para conmemorar la resurrección de Jesucristo después de su muerte en la cruz, según el Santuario Nacional de San Judas. La historia se remonta a miles de años y, con el paso del tiempo, ha evolucionado ligeramente.

La fecha en la que se celebra la Pascua está determinada por la Semana Santa: se festeja el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. También marca el final de la Cuaresma, un periodo de 40 días de ayuno y oración en la Iglesia cristiana y católica.

En algunos países, esta fecha se celebra el lunes por la mañana con huevos decorativos y conejos. El huevo simboliza la vida y el renacimiento, ya que antiguas creencias señalaban que la vida provenía de uno, según la BBC. El conejo, por su parte, representa fertilidad.