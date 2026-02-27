Puebla tiene un Pueblo Mágico que no muchos conocen, pero que tiene aguas tibias y cascadas perfectas para ir en vacaciones de Semana Santa en este 2026, ya que en la zona se encuentra uno de los mejores balnearios del estado y con una atracción turística para los más arriesgados. Conoce este lugar que es como estar en una mini Grecia.

La IA mencionó que Chignahuapan es el lugar perfecto para visitar durante la temporada vacacional, ya que cuenta con manantiales y balnearios de aguas termales. Incluso uno de ellos tiene una vista espectacular hacia la montaña. Este es el Pueblo Mágico de Puebla ideal para una cita romántica de película.

Chignahuapan es ideal para las personas que les gusta lo extremo.|México Desconocido

Además, a las afueras del pueblo se encuentra el lugar turístico conocido como la Cascada Salto de Quetzalapan, donde se puede hacer actividades relacionadas con el senderismo, atravesar ríos en motos y un puente colgante.

Conoce Chignahuapan para Semana Santa

El municipio de Puebla es conocido por ser un lugar con ríos, cascadas y aguas termales, así como por su celebración tan única de Día de Muertos. Es un pueblo muy colorido y digno de recorrer caminando, admirando las coloridas fachadas de las casas e inmuebles históricos.

De acuerdo con el portal México Desconocido, existen 5 actividades imperdibles por realizar en Chignahuapan, que hará que tu experiencia sea única y te enamores:



Probar el pan de higo y queso en la panadería más tradicional del pueblo Apreciar los murales históricos que se encuentran en la entrada del Palacio Municipal Conocer el Santuario del Honguito de Ixtlahuaca Peregrinar con una antorcha encendida hasta la laguna en el Día de Muertos. Atravesar el puente colgante en Salto de Quetzalapan, así como los ríos y cascadas en cuatrimoto.

Chignahuapan está alejado de la capital poblana, pues está a poco más de 2 horas y 30 minutos de distancia en automóvil, pero está a menos de 2 horas de Pachuca, Hidalgo.