Dime cómo eres y te diré qué perfume usar: El secreto para encontrar tu aroma

Elegir un perfume va mucho más allá de una simple cuestión de gusto. El aroma que usamos a diario funciona como una extensión de la personalidad y comunica rasgos emocionales. De hecho, distintos estudios en psicología sensorial sostienen que el olfato está directamente vinculado con la memoria, las emociones y la percepción social.

En ese sentido, especialistas en imagen personal y perfumería coinciden en que no existe un "perfume ideal" universal, sino fragancias que encajan mejor con determinados perfiles psicológicos y estilos de vida. Comprender cómo somos (o cómo queremos ser percibidos) es la clave para encontrar ese aroma que no solo nos represente, sino que también potencie nuestra identidad.

¿Qué aromas prefieren las mujeres según su personalidad?

Desde la psicología, se entiende que las elecciones olfativas están relacionadas con rasgos de carácter, necesidades emocionales y formas de vincularse con el entorno. La psicóloga y experta en comportamiento sensorial Rachel Herz, autora del libro The Scent of Desire, explica que "las personas tienden a elegir fragancias que refuerzan su autoimagen o la imagen que desean proyectar".



Mujeres minimalistas : suelen sentirse atraídas por aromas limpios, suaves y discretos, como las notas cítricas, acuáticas o almizcladas. Buscan perfumes que no invadan, pero que transmitan frescura y orden.

: suelen sentirse atraídas por aromas limpios, suaves y discretos, como las notas cítricas, acuáticas o almizcladas. Buscan perfumes que no invadan, pero que transmitan frescura y orden. Mujeres bohemias : prefieren fragancias naturales, con presencia de flores, hierbas y maderas, ya que valoran la conexión con lo orgánico, lo sensorial y lo emocional.

: prefieren fragancias naturales, con presencia de flores, hierbas y maderas, ya que valoran la conexión con lo orgánico, lo sensorial y lo emocional. Mujeres elegantes clásicas : se inclinan por perfumes sofisticados, equilibrados y atemporales, con notas florales blancas, rosas, iris o acordes empolvados. Según la consultora de imagen Carla Goyanes, este tipo de elección refleja una personalidad estable, segura y con gusto por lo tradicional.

: se inclinan por perfumes sofisticados, equilibrados y atemporales, con notas florales blancas, rosas, iris o acordes empolvados. Según la consultora de imagen Carla Goyanes, este tipo de elección refleja una personalidad estable, segura y con gusto por lo tradicional. Mujeres intensas (más pasionales, extrovertidas o magnéticas): suelen optar por aromas orientales, especiados o dulces, con vainilla, ámbar, patchouli o frutas maduras, que proyectan fuerza, sensualidad y presencia.

¿Cuál es el perfume ideal para cada tipo de personalidad?

Minimalistas: los expertos recomiendan fragancias frescas y ligeras como CK One de Calvin Klein, Light Blue de Dolce & Gabbana o Philosykos de Diptyque, que destacan por su limpieza y sencillez. Estos perfumes suelen tener una estela suave y resultan ideales para quienes prefieren la discreción elegante.

Bohemias: pueden sentirse identificadas con aromas como Flower by Kenzo, Gypsy Water de Byredo o A Drop d’Issey de Issey Miyake, fragancias que combinan flores, notas verdes y toques amaderados, evocando libertad y naturaleza.

Elegantes clásicas: perfumes como Chanel N°5, Miss Dior o La Vie Est Belle de Lancôme son apuestas seguras. Son fragancias icónicas, femeninas y sofisticadas, asociadas a una imagen refinada y atemporal.