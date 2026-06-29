¿Para qué sirve rociar limón o vinagre en la cocina y por qué expertos lo recomiendan?

La cocina es uno de los espacios que puede llegar a ser complicado de mantener libre de insectos, aunque no es imposible, por ello te compartiremos algunas de las mejores soluciones y fórmulas caseras que puedes hacer en casa para tener un área libre y armoniosa.

Te puede interesar: Qué hacer con las tapas de las botellas de plástico: 3 ideas para reutilizarlas y crear un cesto para el hogar

Si hay una de las plagas más comunes en la cocina es la de las hormigas, pues entre restos de comida, ingredientes, humedad y demás pequeñas grietas pueden dar paso a que estos pequeños insectos lleguen a este espacio de tu casa, aunque hay soluciones muy simples y eficaces para deshacerse de estas.

¿Cómo hago para que ya no hallan hormigas o demás plagas en mi cocina?

Al rociar limón o vinagre blanco lograrás deshacerte de esta pequeña y molesta plaga debido a las propiedades de este par, además de que los puedes usar dentro de tus utensilios de limpieza.

El usa limón o vinagre blanco a la hora de limpiar puede ser una gran alternativa pues expertos como Bailey Carson, limpiadora profesional, asegura que "Debido a que este limpiador multiusos se usará en toda la casa, el aroma del limón compensa el olor ácido del vinagre”, dejando ver que si los juntas podrían incluso potenciar su objetivo.

Ya sea que mezcles ambos en una solución o que los trates de manera independiente, así puedes hacer una gran solución:

El fuerte olor de estos ácidos ahuyentará a los insectos comunes tales como las hormigas e incluso a las moscas de fruta, siendo una de las mejores alternativas caseras.

¿Qué más beneficios hay de limpiar con limón y ácido?

Rociar limón o/y vinagre sirve como un limpiador natural, desengrasante y neutralizador de olores, pues está comprobado que sus propiedades ayudan a quitar grasa de manera más sencilla, así como eliminar sarro, por lo que además de acabar con plagas hará de tu cocina un lugar más limpio e higiénico.

El pH de estos limpiadores además de lograr una cocina más limpia y fresca también se ha confirmado que eliminan bacterias comunes como la E.Coli, siendo una gran alternativa para tu cocina.