Qué hacer con las tapas de las botellas de plástico: 3 ideas para reutilizarlas y crear un cesto para el hogar

Las tapas de las botellas de plástico no tienen por qué terminar en la basura. Con un poco de creatividad, es posible reutilizarlas para fabricar un cesto organizador para pequeños objetos y otros accesorios decorativos que aportan color y funcionalidad a distintos espacios del hogar.

Cada vez más personas se suman a las manualidades con materiales reutilizados como una forma de reducir residuos y dar una segunda vida a objetos cotidianos. Las tapas de plástico destacan por ser resistentes, fáciles de manipular y estar disponibles en una gran variedad de colores. Esto las convierte en un excelente material para realizar proyectos DIY económicos y originales.

¿Cómo hacer un cesto para el hogar con tapas de botellas de plástico?

Uno de los proyectos más prácticos consiste en fabricar un cesto organizador para guardar pequeños objetos. Es ideal para el escritorio, el baño, el dormitorio o el cuarto de manualidades. Para realizarlo solo necesitas reunir una buena cantidad de tapas limpias, silicón caliente o un adhesivo resistente.



Forma la base del cesto: pega las tapas unas junto a otras hasta crear una base circular, cuadrada o rectangular, según el diseño que prefieras. Levanta las paredes: continúa pegando nuevas filas de tapas alrededor de la base hasta alcanzar la altura deseada. Es importante alternarlas cuidadosamente para darle mayor estabilidad a la estructura. Personaliza el diseño: combina tapas de distintos colores para crear figuras, franjas o patrones geométricos que hagan del cesto una pieza decorativa además de funcional.

El resultado es un organizador resistente donde puedes guardar lápices, controles remotos, cosméticos, accesorios para costura, juguetes pequeños o artículos de oficina.

DIY: otras 2 ideas creativas para reutilizar las tapas de botella de plástico

Además del cesto organizador, las tapas permiten desarrollar otras manualidades sencillas que aportan un toque creativo al hogar.



Maceta decorativa con efecto mosaico: pega las tapas sobre el exterior de una maceta de barro o plástico para crear diseños coloridos. Puedes formar figuras geométricas, flores o simplemente combinar diferentes tonos para conseguir un acabado artesanal. Esta idea resulta perfecta para decorar balcones, terrazas o jardines con plantas aromáticas, flores o suculentas.