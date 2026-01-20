Cortes de cabello para hombre de acuerdo al tipo de rostro

En la actualidad existen cientos de cortes de cabello para hombres, pero cabe señalar que, no todos les quedan a las personas; es por ello que aquí te diremos cuáles son estilos que les quedan a los caballeros de acuerdo con el tipo de rostro. Algunos masculinos suelen elegir algunos cortes de moda, o el que más les gusta porque ocupan los famosos, pero debes tener en cuenta algunos factores como el tipo de pelo y la forma de cara que se tiene.

¿Cuántos tipos de rostro hay?

Existen 6 tipos de rostros: el ovalado, rectangular, redondo, diamante, cuadrado y triangular; si quieres saber cuál es tu forma de cara lo que debes hacer es tener tu cabello hacía atrás; no debe quedar nada sobre tu cara, mírate en el espejo y examina las líneas de tu cara; cuando ya lo ubiques, es momento de elegir el corte de pelo.

Si tienes un rostro ovalado son aquellos que tienen la forma de la cara alargada y redonda; es lo que se conoce como la cara en forma de huevo; en este tipo de rostro sobresale un poco la frente de la misma manera que la barbilla. El corte ideal debe ser corto, pero ojo, no dejes el cabello en los costados y no lleves peinados con mucho flequillo ya que se verá la cara más ovalada.

Los del rostro diamante tienen una cara que se distingue por tener la barbilla más marcada de lo normal y los pómulos bastante finos; este tipo de personas cuentan con un rostro más triangular y es muy masculina, pero no muy común. El corte ideal es tener la melena un poco larga, y combinarla con la barba.

Los que tienen la cara redonda deben tener un corte largo que les permita disimular esa redondez, una media melena o concentrar un mayor volumen en la parte alta de la cabeza para poder atraer. Este tipo de personas tienen su rostro redondo, casi no cuentan con pómulos ni mentón.

Si tienes el rostro cuadrado seguro tendrás los maxilares marcados, además tienes una frente y barbilla plan; esta forma de cara son los más masculinos de todos; por lo que, el corte ideal es aquel no marque tanto los ángulos de su cara por lo que, se recomienda que su cabello este en el centro y rapado a los lados.

La cara rectangular es aquellos que tienen la barbilla con la misma anchura que la frente, por lo que se ve la forma del rectángulo, estas personas cuentan con rostros más anchos sin llegar a ser tanto como los que tienen la cara ovalada. El corte ideal es aquel que tenga el pelo con volumen o una cierta cantidad hacia la frente, o bien con flequillo.

Los sujetos que tienen el rostro alargado cuentan con una frente y una barbilla algo redondas en lugar de ser angulares; el corte ideal es llevar el pelo con mucho volumen en la parte superior, específicamente en la frente y los lados de la cabeza un poco largo.

El rostro triangular es uno de los que se considera como más armónico, puesto que, la frente es más ancha que los maxilares y los pómulos suelen marcarse más; el corte ideal es aquel que se tenga con flequillos, esto le permitirá disimular la frente, debes peinarte con una raya o algo despeinado.