Las 5 estrategias para revivir la pasión con tu pareja, consejos que te van a sorprender

Para que un romance permanezca por mucho tiempo, es fundamental hacer lo posible por revivir la pasión con tu pareja, en especial si se experimentó un momento difícil dentro de su relación, logrando que entre ellos se genere una fuerte conexión en lo emocional y sexual.

En la actualidad, los expertos ya cuentan con múltiples estrategias para que el fuego del romance crezca; es así que te vamos a compartir algunos consejos para que los pongas a prueba.

¿Qué hacer para revivir la pasión?

El Instituto de Psicología-Sexología Mallorca explica que, ante la falta de deseo sexual, puede ser complejo revivir la pasión con tu pareja, pero eso no implica que sea imposible. Por lo que deja varias estrategias que pueden ser fundamentales para encender el romance entre ellos. Considera los siguientes expertos:

La comunicación es fundamental : De esta manera van a poder entender la razón por la que hay falta de deseo sexual; hay que ser honestos con lo que sentimos y escuchar activamente lo que se dice.

: De esta manera van a poder entender la razón por la que hay falta de deseo sexual; hay que ser honestos con lo que sentimos y escuchar activamente lo que se dice. Identifica qué está generando esa falta de deseo ; puede ser por problemas de salud, mal descanso, estrés, problemas emocionales o dentro de la relación.

; puede ser por problemas de salud, mal descanso, estrés, problemas emocionales o dentro de la relación. Considera el libido de ambos : Ya que cada uno podría tener niveles diferentes, no intentes presionar o forzar la situación.

: Ya que cada uno podría tener niveles diferentes, no intentes presionar o forzar la situación. Intenta cosas nuevas : Puede ser desde cumplir fantasías sexuales, incluir juegos, añadir accesorios y empezar a hacer lecturas o ver películas eróticas (no lo confundas con pornografía).

: Puede ser desde cumplir fantasías sexuales, incluir juegos, añadir accesorios y empezar a hacer lecturas o ver películas eróticas (no lo confundas con pornografía). Si después de todo lo anterior, nada funciona, puede solicitar apoyo profesional, donde podrán solucionar problemas en la relación.

¿Cuál es la ‘regla 7’ en el amor?

Otra técnica que se ha usado para revivir la pasión con tu pareja consiste en la famosa ‘regla de 7’; básicamente, consiste en que cada 7 días se haga una cita, cada 7 semanas se haga un plan elaborado y que cada 7 meses realicen vacaciones románticas, siendo una gran forma de recordar aquellos días en los que ambos tenían citas al inicio de su relación.

Aunque las estrategias que te contamos son muy funcionales, recuerda que la comunicación y la confianza van a ser vitales para mantener su amor; de lo contrario, de nada va a servir. Pon a prueba todos los consejos para que el amor resurja con mayor poder.