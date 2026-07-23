5 diseños de piñatas caseras de Elsa de Frozen; ideales para los cumpleaños de las niñas

En todos los cumpleaños infantiles, si hay algo que no puede faltar son las piñatas, que es una olla de barro o de cartón o una estructura de alambre que suele estar cubierta por papel de colores y usualmente tiene 7 picos, pero que podemos encontrarnos con otros diseños. Por lo general, en las fiestas infantiles, son decoradas en base a una temática en particular y en este caso, te compartiremos cinco diseños para que hagas de ‘Elsa’ de ‘Frozen’ y que les encantará a todas las niñas.

"¡Está poseída!”, Ana Bárbara es criticada fuerte por su padre por su labor de madre

Lo que debemos decir de las piñatas es que son los elementos decorativos más importantes dentro de una fiesta de cumpleaños infantil, y que un momento muy esperado es cuando el anfitrión la rompe y caen de su interior todo tipo de sorpresas, como dulces, golosinas, entre otros. Además, son decoradas en base a algún personaje que sea tendencia, como pueden ser superhéroes, de películas o dibujos animados.

Hay decoraciones de piñatas que serán ideales tanto para varones como para niñas, por lo que si tienes que organizar una fiesta para las más pequeñas y todavía no encuentras la temática de decoración, debes saber que lo podrás hacer de ‘Frozen’. Se trata de una de las películas de Disney más vista de todas y que su personaje principal es de lo más queridos y se ha convertido en temática de decoración.

Si no sabes qué tipo de piñata hacer, te vamos a compartir la idea de cómo hacer unos diseños sobre ‘Elsa’ de ‘Frozen’, quien es el personaje principal y quien es la más queridas por las niñas. A continuación, te dejaremos los cinco diseños para que hagas en casa con pocos materialesy así sorprender a todos con tu creatividad.

5 piñatas de Elsa de Frozen

Piñata de Elsa con forma de número

Piñata de Elsa con el Conde Olaf

Piñata con el rostro de Elsa

Piñata de Elsa con una varita mágica

Piñata de Elsa con silueta completa

Ideas de piñatas de Elsa de Frozen pic.twitter.com/8w4vKRlnHc — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 23, 2026

Qué necesitas para hacer la piñata de Elsa de Frozen

Los materiales que necesitarás para hacer esta piñata de Elsa de Frozen son muy fáciles, ya que serán fundamentales contar con cartón grueso y cinta de carrocero; papel crepé azul, celeste, blanco y azul rey; silicona fría o caliente y pegamento blanco; impresión grande de Elsa (rostro o silueta), cuerda resistente y tijera o cúter.