Mueren reconocidos músicos en trágico accidente en Querétaro y filtran las FOTOS

El mundo de la música mexicana está de luto luego de que se confirmara la muerte de Alejandro y Laura Cecilia, dos reconocidos músicos que formaban parte del Centro de Educación Artística (CEDART) en Querétaro. Ambos perdieron la vida la noche del pasado 21 de julio en un brutal accidente automovilístico registrado sobre la autopista 57, a la altura de la avenida Cimatario. Aunque no eran figuras del espectáculo, ambos estaban muy enfocados en desarrollar su gran talento y formar parte del mundo artístico de nuestro país, por lo que su pérdida deja una enorme huella en la comunidad.

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¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucró a dos vehículos particulares. Uno de ellos, tipo Mustang, fue impactado por otra unidad mientras circulaba sobre la autopista, lo que provocó que saliera del camino y cayera desde un puente de más de cuatro metros de altura hacia la avenida Cimatario.

|X/@Trafico_Puebla

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, los involucrados ya no contaban con signos vitales. El conductor del otro vehículo fue detenido mientras las autoridades investigan el accidente para determinar responsabilidades.

¿Quiénes eran Alejandro y Laura Cecilia?

Tanto Alejandro como Laura Cecilia eran músicos vinculados al Centro de Educación Artística (CEDART), institución dedicada a la formación de jóvenes talentos en distintas disciplinas artísticas. Mientras continúan las investigaciones, la comunidad artística de Querétaro despide a ambos talentos, cuyo legado y esfuerzo quedará para siempre en sus compañeros y en aquellos alumnos que aprendieron de ellos.