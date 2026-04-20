Así puedes evitar que TikTok use tus videos con IA con un hack tecnológico

¡Cuidado! Entre los usuarios y creadores de contenido en TikTok, se encuentran en alerta, ya que la reconocida plataforma de videos cortos en vertical implementó una nueva función de IA, por lo que varias personas están recomendando desactivar esa herramienta.

Para que tengas más información al respecto, te detallaremos cómo hacerlo con un hack tecnológico y por qué deberías aplicarlo en tu cuenta; toma notas sobre el tema.

¿Cómo puedo desactivar la IA de TikTok?

Son varios los creadores de contenido que piden desactivar la función de “Permitir que la IA haga un remix de contenido” en TikTok; detallan que es un funcionamiento en el que la inteligencia artificial puede hacer uso de tu contenido y videos. Para que lo puedas hacer en tu cuenta, solamente realiza el siguiente hack tecnológico:

Ingresa a tu perfil, donde puedes ver todo lo que tienes publicado. Entra al video que quieras. Selecciona los “tres puntos” que aparecen en la pantalla y da clic en la opción de “Ajustes de privacidad”. En la sección de “Permitir que la IA haga un remix de contenido” vamos a desactivar. Considera que dicha acción debemos hacerla en todos los videos que tengamos publicados y los que estén en la sección de “privados”, uno por uno.

¿Por qué debemos hacer ese cambio en nuestra cuenta?

A simple vista podría parecer algo inofensivo, pero debemos ser cuidadosos, en especial si somos constantes al momento de subir video o fotos. La creadora de contenido Romi explica cuáles son sus efectos y cómo puede perjudicar a las personas que suelen hacer videos:

TikTok puede usar el video como base para hacer contenido con inteligencia artificial.

puede usar el video como base para hacer contenido con inteligencia artificial. Otros usuarios pueden usar tu video con ediciones asistidas. Por lo que tu contenido se convierte en elemento reciclable por la plataforma.

Aunque explica que, al desactivarlo, no tendremos un mayor alcance, pero se podrá mantener protegido de ser usado por la inteligencia artificial. Son muchos los internautas que recomiendan hacer el hack tecnológico para proteger tu contenido.