4 ideas de cómo reemplazar el tradicional lavadero de tu patio por uno más moderno

Tener un lavadero en casa es una enorme ventaja porque permite limpiar la ropa cada que se necesita y hace menos frecuentes las visitas a la lavandería. Sin embargo, la mayoría de estas instalaciones están conformadas por modelos antiguos, es decir, que no priorizan ni el diseño ni la ergonomía, por lo que el poderlos reemplazar suele ser la mejor opción cuando se está en proceso de remodelación.

Lavadero con almacenamiento integrado para tener todo en orden

Entre las tendencias de decoración de interiores que están fuertes en 2026, están los lavaderos multifuncionales que, como su nombre lo dice, sirven más que para solo tallar la ropa. En la parte alta cuentan con la estructura original, pero es en la zona inferior donde se nota el cambio ya que tienen puertas de almacenamiento integradas.

4 diseños de lavadero que sirven para remodelar tu casa y hacer que se vea lujosa|Pinterest

De modo que en estos compartimentos se pueden poner los botes de detergentes y suavizantes, ganchos y pinzas o hasta el resto de productos de limpieza que se usan para la casa en general. Y por si fuera poco, vienen disponibles en distintos acabados que van desde lo sofisticado a lo aesthetic para que el patio se vea moderno.

Adiós al cemento: los lavaderos de acero son la opción más minimalista para reemplazar un diseño viejo

Si lo que buscas es un modelo que se vea elegante y minimalista, entonces podría convenirte dejar de lado el lavadero de cemento que hay en casi todas las casas y mejor poner uno de aluminio inoxidable. Todo porque su apariencia es delicada y es menos "estorboso" que los tradicionales.

4 diseños de lavadero que sirven para remodelar tu casa y hacer que se vea lujosa|Pinterest

Además, un artículo de Homestyler explica que estas estructuras tienen como ventaja que son sumamente duraderas y es menos probable que sufran alguna ruptura. Así que podrás tallar tu ropa con la confianza de que no verás golpes ni abolladuras, ni por la fuerza ni por el uso de químicos.

Lavadero oculto tipo clóset para usar menos espacio

Cuando se vive en espacios reducidos como departamentos o lofts, tener un área especial para lavar es casi imposible. Sin embargo, sí se pueden optimizar los acomodos de estas herramientas para aprovechar al máximo cada centímetro y es por eso que es buena idea reemplazar el lavadero fijo por uno flexible tipo clóset.

4 diseños de lavadero que sirven para remodelar tu casa y hacer que se vea lujosa|Pinterest

Esta instalación consiste simplemente en ponerlo sobre una base que pueda moverse para "ocultarse" y usarse solo cada que sea necesario. Y si tienes oportunidad, puedes integrar un compartimento para la lavadora, un concepto muy parecido a los famosos muebles de baño que sirven como organizadores.

Barra de lavado con acabado de piedra para reemplazar los diseños aburridos

Aunque suene increíble, el lavadero también forma parte de toda la decoración en una casa y cuidarlo es primordial para que un lugar tenga ese estilo aesthetic que está tan popular este 2026. Por lo que si quieres que incluso esta parte de tu hogar tenga ese toque que lo hace parecer acogedor, prueba con alternativas de lavaderos que salgan de lo tradicional.

4 diseños de lavadero que sirven para remodelar tu casa y hacer que se vea lujosa|Pinterest

Una opción muy conveniente son los modelos que vienen fabricados en piedra firme y con un acabado rústico. Los materiales a elegir son variados e incluyen el mármol, el granito o las llamadas "piedras de río", según el sitio especializado en interiores Utopia Stone y la selección final dependerá solo de tu presupuesto.