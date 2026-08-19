Las personas impulsivas actúan antes de pensar, pero no siempre es por inmaduras, como muchas de las veces se piensa, sino que va más allá. Esta manera de proceder tiene que ver con un tema de ansiedad, según los psicólogos, los cuales revelaron que la gente a la que no le importa su cumpleaños no es porque tenga baja autoestima.

De acuerdo con el portal Psicología y Mente, las personas impulsivas son aquellas que tienen dificultades a la hora de confrontar los problemas. La mayoría de ellas tienen diferentes tipos de rasgos y perfiles psicológicos, pero la más interesante y la que se analiza en este artículo tiene que ver con la ansiedad, cuyo estrés es la razón oculta detrás, y solo siguiendo estos pasos podrás superarla.

Cabe mencionar que una respuesta rápida puede funcionar como un intento de reducir una emoción desagradable en el momento, aunque después genere consecuencias.

Los psicólogos coinciden: las personas que actúan antes de pensar y son impulsivas no son inmaduras sino que quieren calmar una ansiedad|Pinterest

La ansiedad, detrás de las personas impulsivas

Una respuesta inmediata puede proporcionar una sensación temporal de alivio porque permite escapar de una emoción incómoda o interrumpir un pensamiento desagradable. Sin embargo, esto no significa que cada reacción apresurada tenga como objetivo consciente reducir la ansiedad.

Una investigación sobre adultos con trastorno de ansiedad generalizada encontró niveles mayores de impulsividad frente a un grupo de control, además de una relación entre afecto negativo e impulsividad dentro del grupo clínico.

¿Cuándo saber tratar la impulsividad?

Para valorar si existe una dificultad en la persona al momento de expresarse, los especialistas consideran tener en cuenta la frecuencia, intensidad, duración y consecuencias de un acto impulsivo.

Cuando las respuestas precipitadas generan conflictos constantes, afectan el trabajo, dificultan las relaciones o provocan malestar significativo, una evaluación profesional puede ayudar a identificar qué factores intervienen.

La evidencia respalda estudiar la regulación emocional junto con la impulsividad y los síntomas de ansiedad, en lugar de asumir que una conducta concreta demuestra inmadurez o tiene una única causa.