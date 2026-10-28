Expertos en cejas coinciden: “Para un rostro joven y natural, las cejas no pueden ser iguales”

El diseño de cejas ha dejado atrás los moldes estandarizados para abrazar una filosofía donde la naturalidad y la personalización son las grandes protagonistas. Hoy en día, el secreto para rejuvenecer la mirada y equilibrar las facciones radica en entender que cada rostro posee una estructura ósea única e irrepetible.

Por este motivo, las expertas insisten en que las cejas nunca deben ser simétricas ni idénticas en todas las personas. Adaptar cada trazo, densidad y grosor a los rasgos particulares garantiza un resultado armónico, fresco y profundamente auténtico que realza la belleza sin alterar la expresión natural.

Ivonne Montero es la primera duelista para el Duelo de Nominación de la semana 8 de La Granja VIP

¿Cómo deben ser las cejas para lucir un rostro joven?

El diseño de cejas se ha consolidado como una de las herramientas estéticas más poderosas para transformar la expresión y aportar frescura al rostro. Lejos de los moldes rígidos y estandarizados que durante años se aplicaban de forma idéntica en cualquier persona, las tendencias actuales priorizan la personalización absoluta, la armonía facial y la naturalidad de los rasgos.

El secreto para conseguir un efecto rejuvenecedor radica en comprender que cada rostro posee una estructura ósea, una geometría y una distancia entre los ojos única e irrepetible. Por este motivo, los especialistas en visagismo insisten en que las cejas nunca deben ser iguales ni responder a un patrón genérico. Antes de realizar cualquier procedimiento de definición o micropigmentación, resulta indispensable llevar a cabo un estudio morfológico detallado que analice la simetría, la proporción y el movimiento natural de los músculos faciales.

Asimismo, otro de los pilares fundamentales para lograr un resultado elegante y duradero es el respeto por la dirección real del crecimiento del vello. Trazar cada línea imitando el nacimiento natural del pelo evita los acabados artificiales y permite una integración visual perfecta. En definitiva, se trata de potenciar la mirada de manera sutil, respetando la identidad de cada persona y logrando un equilibrio sofisticado que rejuvenece sin alterar la expresión original.

¿Qué es el visagismo?

El visagismo es una técnica estética que analiza las líneas, proporciones y morfología del rostro para diseñar cortes, cejas o maquillaje que armonicen los rasgos. Su objetivo principal es realzar la belleza natural y equilibrar la expresión facial adaptándose de forma única a cada persona.