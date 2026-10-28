3 peinados de los años 50 que regresan y son tendencia

El universo de la belleza vuelve a mirar hacia el pasado para rescatar la sofisticación y el carisma de una de las décadas más icónicas. Lejos de quedar en el olvido, los peinados de los años cincuenta se reinventan con un enfoque fresco y contemporáneo que conquista las calles y las pasarelas actuales.

Ya sea que busques un cambio de look sutil o una transformación audaz para destacar en cualquier ocasión, las tendencias actuales demuestran que el volumen, las ondas marcadas y la elegancia clásica siguen más vigentes que nunca.

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¿Cuáles son los peinados de los 50 que vuelven a ser tendencia?

A continuación, repasaremos los peinados de los años 50 que son tendencia este año:

Rollos victory y volumen superior

Inspirados en la estética más icónica de la época, los victory rolls regresan con fuerza. Consisten en mechones elevados y enrollados que aportan un volumen característico en la parte superior y los laterales. Para adaptarlos al presente, se pueden llevar de forma más desenfadada o combinados con melenas sueltas.

Ondas Hollywood con acabado brillante

El glamour del cine clásico se reinventa a través de ondas definidas, fluidas y muy pulidas. Ya sea con una marcada raya lateral para un evento o con ondas más suaves y abiertas para restarles solemnidad, este estilo destaca por su brillo tridimensional y su movimiento continuo.

Recogidos pulidos y flequillo estructurado

Los moños altos o de bailarina combinados con flequillos cortos y definidos, o acompañados de sutiles ondas laterales, ofrecen una estructura impecable. Son la opción perfecta si se busca un aire sofisticado que combine a la perfección con unos labios rojos.

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer un peinado tirante?

Al realizar peinados tirantes como coletas altas o moños muy ajustados, es fundamental cuidar la salud capilar debido al riesgo de alopecia por tracción. La tensión constante y prolongada sobre los folículos pilosos debilita la fibra, provoca la rotura del cabello y genera una caída acentuada que puede derivar en la aparición de pelones o zonas despobladas, especialmente en las sienes y la coronilla. Para prevenirlos, se recomienda moderar su frecuencia, evitar estirar en exceso hasta sentir dolor, usar accesorios de tela y alternarlos con melenas sueltas.