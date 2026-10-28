Ni lengua de suegra ni lavanda: estas son las plantas de interior que te ayudan a dormir mejor

Las plantas de interior pueden aportar mucho más que un toque decorativo al hogar. Algunas especies se destacan por su aroma y por crear ambientes agradables que invitan a relajarse antes de dormir.

Más allá de la lengua de suegra y la lavanda, existen otras plantas que puedes incorporar en tu dormitorio. Conocer sus características te ayudará a elegir las más adecuadas para crear un espacio tranquilo y acogedor.

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¿Qué cuidados necesitan las plantas de interiores?

Las plantas de interior necesitan una ubicación estratégica con buena luz indirecta para realizar la fotosíntesis sin quemar sus hojas. El riego debe adaptarle a cada especie, evitando el encharcamiento que pudre las raíces; la mejor regla es verificar que la capa superior de tierra esté seca antes de volver a regar. Además, resulta clave utilizar macetas con adecuado drenaje y una mezcla de sustrato liviano.

Para mantenerlas sanas, limpia sus hojas con un paño húmedo para remover el polvo y maximizar la absorción de luz. Mantén un ambiente ventilado pero protegido de corrientes de aire bruscas o fuentes de calor directas. Finalmente, aplica fertilizante suave en primavera y verano, retirando periódicamente las hojas secas para favorecer un crecimiento vigoroso.

¿Cuáles son las plantas que ayudan a dormir mejor?

Además de la tradicional lengua de suegra y la lavanda, existen otras plantas respaldadas por la ciencia para purificar el aire y propiciar un descanso reparador en el dormitorio:

Planta araña

Destacada por estudios de la NASA debido a su capacidad para eliminar contaminantes del aire en espacios interiores. Además, sus hojas arqueadas aportan frescura visual y su fácil mantenimiento la vuelve ideal para el hogar.

Aloe Vera

Una suculenta decorativa que requiere poco riego y tolera bien la sequía. Lo interesante de esta especie es que realiza un tipo de fotosíntesis mediante el cual absorbe dióxido de carbono durante la noche, ayudando a mejorar la calidad del aire mientras se duerme.