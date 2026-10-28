Bebeshita, “Mono” Osuna y Manelyk planean su estrategia del Mejor Peón: “Fer me va a odiar”

La elección del Mejor Peón abrió una conversación de estrategia entre Daniela Alexis "Bebeshita", “Mono” Osuna y Manelyk Gónzalez en La Granja VIP. Durante el intercambio, analizaron a quién convenía favorecer y qué consecuencias podría tener esa decisión para Fer y el Mono en la competencia por convertirse en capataz.

El dilema quedó planteado entre dos criterios: reconocer a Fer por justicia o favorecer al Mono por estrategia. Aunque durante la charla señalaron a Fernando Lozada como la opción que consideraban justa, también evaluaron cómo evitar que ambos volvieran a quedar como peones.

Para el Mono, la decisión debía contemplar los movimientos que podrían hacer los demás participantes. Por eso, le pidió a Bebeshita que pensara más allá de la elección inmediata y considerara quién tendría posibilidades de llegar a la capatacía.

¿Por qué el Mono busca que la elección del Mejor Peón sea estratégica?

“¿Quién quieres que sea capataz? ¿Quién prefieres que sea capataz?”, preguntó el Mono durante la conversación. Bebeshita lo señaló a él como una posibilidad y escuchó sus argumentos sobre lo que podría ocurrir después.

El participante también recordó que ya había hablado con Manelyk sobre el tema. Por su parte, Bebeshita admitió que tener a alguien cercano como capataz podría ayudar al grupo: “Hay más posibilidades de que nos salves al final si tú eres capataz”, expresó.

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Entre los escenarios que discutieron apareció la posibilidad de elegir a Kuno como Mejor Peón. Según las cuentas que hicieron durante la charla, ese movimiento podría dejar nuevamente expuestos al Mono y a Fer.

Fue entonces que Mono sostuvo que Julio y Natalia podrían volver a elegirlos para impedir que llegaran a ser capataces.

Fer o el Mono: el dilema que discutieron con Bebeshita

La conversación también incluyó la posibilidad de ganar el reconocimiento de Mejor Gallito. Sin embargo, el Mono reconoció que esa dinámica no era su fuerte, aunque consideró que podría tener más posibilidades que Lozada.

Al retomar la elección del Mejor Peón, el intercambio volvió al punto central: elegirlo o no a Fernando. Hacia el cierre, Bebeshita planteó cómo podría reaccionar Fernando ante esa posibilidad: "me va a odiar".