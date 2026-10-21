Los expertos coinciden: “Las personas que hacen ejercicio de fuerza por la mañana suelen tener más energía en el trabajo”

Una de las incógnitas que surge a la hora de hacer ejercicio es el momento del día en el cuál poder realizarlo. Hay quienes consideran que es mejor hacerlo por la mañana mientras que otros recomiendan hacerlo a la tarde.

La Granja VIP: Se da a conocer quién es el segundo NOMINADO de la semana 7, Granjero que deberá superar el Duelo de Nominación; esto paso hoy 20 de octubre

Los expertos recomiendan tener en cuenta la biología, los objetivos y los ritmos circadianos. Por otro lado, tenemos que los entrenadores manifiestan que lo mejor es hacer ejercicio de fuerza por la mañana para tener más energía.

Son varios entrenadores que consideran que hacer ejercicio en la mañana te brinda más energía, mejor humor y más productividad. Esto también depende de cada persona.

¿Cuáles son los beneficios de hacer ejercicio en la mañana?

Empezar el día entrenando tiene grandes beneficios, uno de ellos es activar el metabolismo ya que el cuerpo comienza a quemar calorías de manera más eficiente durante el resto del día, incluso en reposo.

También se puede regular los ritmos circadianos por lo que obtendrás mayor energía durante el día y mejor calidad de sueño por la noche. Con este hábito se liberan endorfinas que ayudan a mejorar el estado de ánimo, reducen el estrés y aumentan la sensación de bienestar actuando como un escudo protector contra el estrés y la ansiedad.

Ejercicio

El entrenamiento matutino ayuda a mejorar la capacidad de concentración ya que el cerebro recibe un mayor flujo de oxígeno y nutrientes, lo que se traduce en una mente más despejada, una mayor capacidad de concentración y una mejor función cognitiva.

También tenemos que mencionar que hay una mejora en la salud cardiovascular y combate la resistencia a la insulina. Cuando te levantas a hacer ejercicios pues se dispone de más fuerza, potencia y velocidad

En definitiva, hacer ejercicio por la mañana tiene grandes beneficios para la salud, pero si lo haces por la tarde también vas a obtener grandes beneficios, lo importante es poder moverse y dejar el sedentarismo.