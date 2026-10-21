Muere famosa exreina de belleza mexicana a los 28 años de edad; ¿qué le pasó?

Las industria de las pasarelas y el modelaje se han vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de la famosa exreina de belleza mexicana Karina Vázquez, a los 28 años de edad. De acuerdo con la información que se ha compartido, la joven fue hallada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en Jesús Tepactepec, en Nativitas, Tlaxcala. La noticia ha conmovido a todo el gremio ya que Karina destacó en 2019 por ganar el título como Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones, con lo que se ganó el cariño de toda su comunidad y un reconocimiento dentro del mundo de la belleza.

¿De qué murió la famosa exreina de belleza Karina Vázquez?

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, sin embargo la información que se ha difundido revela que la pareja sentimental de la joven realizó una llamada al 911 y pidió auxilio a las autoridades ya que la joven no respondía a sus llamados, esto luego de que Karina regresara a su casa tras haber consumido alcohol. A la llegada de los paramédicos, estos hicieron una valoración y detectaron que el cuerpo de la mujer se encontraba sin signos vitales. Se reveló que una posible causa de muerte podría haber sido una broncoaspiración, sin embargo esta información no está confirmada ya que será mediante la necropsia de ley que se determine la causa oficial del deceso.

¿Quién era Karina Vázquez, exreina de belleza mexicana?

Karina Vázquez, quién falleció a los 28 años, no solo debutó como Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones en el año 2019 sino que tuvo una gran pasión por las leyes ya que era abogada de profesión e incluso se dedicaba a ejercer dicha carrera en su propio bufe en donde ofrecía servicios como asesoría jurídica integral, civil, familiar, mercantil, penal o laboral.

Actualmente, luego de su muerte, las autoridades han abierto una carpeta de investigación para determinar las causas de su fallecimiento, las cuales incluyen a su pareja, Armando N, esto luego de que se diera a conocer que el hombre ha sido detenido por portar armas.

