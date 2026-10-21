Ideas DIY: 3 propuestas divertidas para crear las armas de Demon Hunters con cartulina para niños

Las ideas DIY, cuyas siglas en inglés se traducen como “hazlo tú mismo”, se han posicionado entre las prácticas en auge de este último tiempo. Esto se debe a que no solo proponen proyectos de manualidades, sino que permiten hacerlos con bajos presupuestos, escasas herramientas y reciclando muchos materiales.

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A través de las ideas DIY no solo se pueden diseñar objetos de decoración para nuestra casa o para regalar, sino que muchos las emplean para personalizar objetos existentes como playeras, cuadros, tazas y gorras, entre muchos otros.

Ideas DIY de Demon Hunters

Es cierto que muchos de los proyectos de este tipo de manualidades están inspirados en videojuegos, series de televisión, personajes de literatura y películas. Eso es parte del atractivo de cada iniciativa y explica, en parte, su gran éxito.

Como ejemplo podemos mencionar a “Demon Hunters” (Las Guerreras K-Pop) una película que se convirtió en un gran éxito y que ha dado lugar al surgimiento de muchos fans. Al respecto, existen ideas DIY que les ayudan a diseñar objetos relacionados con sus personajes favoritos para llevarlos a donde quiera que vayan.

¿Cómo hacer las armas de Demon Hunters?

Tras lo señalado, hoy queremos contarte sobre 3 ideas DIY que te permitirán recrear los accesorios de Demon Hunters con cartulina. A continuación, te presentamos propuestas sencillas y llenas de color para aprender a construir las armas de Las Guerreras K-Pop de manera fácil y muy creativa:

El Cetro del Ritmo

Materiales necesarios: Cartulina de colores (preferiblemente rosa, morado y dorado), tubo de cartón (de papel de cocina), pegamento, tijeras de punta redonda, purpurina y cintas de tela o papel crepé.

Paso a paso



El mango: Forra el tubo de cartón con cartulina del color base que prefieran los niños (por ejemplo, morado) y asegúralo con pegamento.

La estrella mágica: Dibuja y corta dos estrellas grandes e iguales en cartulina dorada.

El ensamble: Pega ambas estrellas entre sí dejando la parte inferior abierta para introducir la punta del tubo de cartón.

Los detalles: Decora la estrella con purpurina y pega cintas de colores en la base de la estrella para que floten y se muevan cada vez que agiten el cetro.

La Espada Neón del Escenario

Materiales necesarios: Cartulina rígida (o cartón fino) en tonos neón (amarillo, turquesa o fucsia), papel de aluminio, regla, lápiz y pegamento.

Paso a paso



La hoja brillante: En una cartulina neón doblada a la mitad (para darle mayor firmeza), dibuja la silueta de una espada estilizada con punta suave y recórtala.

La empuñadura: Recorta un círculo grande de cartulina rígida y hazle una ranura en el centro para pasar la hoja de la espada, creando la guardia de protección.

El mango: Cubre la parte inferior de la espada con papel de aluminio para simular un agarre metálico futurista.

Personalización: Añade gemas hechas con cartulina de otros colores o stickers circulares para simular botones de energía neón.

El Abanico Solar Místico

Materiales necesarios: 2 pliegos de cartulina flexible (tonos degradados o con diseños), dos palitos de helado de madera, pegamento en barra y marcadores decorativos.

Paso a paso

