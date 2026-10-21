Ideas DIY: 3 propuestas divertidas para crear las armas de Demon Hunters con cartulina para niños
Ideas DIY. Descubre cómo hacer las armas de Demon Hunters de cartulina con estas 3 ideas fáciles y creativas.
Las ideas DIY, cuyas siglas en inglés se traducen como “hazlo tú mismo”, se han posicionado entre las prácticas en auge de este último tiempo. Esto se debe a que no solo proponen proyectos de manualidades, sino que permiten hacerlos con bajos presupuestos, escasas herramientas y reciclando muchos materiales.
Ivonne Montero y Natalia Alcocer con FOTOS destacan quiénes son los que sostienen su vida en La Granja VIP; generando llanto entre los Granjeros
A través de las ideas DIY no solo se pueden diseñar objetos de decoración para nuestra casa o para regalar, sino que muchos las emplean para personalizar objetos existentes como playeras, cuadros, tazas y gorras, entre muchos otros.
Ideas DIY de Demon Hunters
Es cierto que muchos de los proyectos de este tipo de manualidades están inspirados en videojuegos, series de televisión, personajes de literatura y películas. Eso es parte del atractivo de cada iniciativa y explica, en parte, su gran éxito.
@shio_wars Construyendo las armas de Zoey (K-POP Demon Hunters) desde cero, versión cospobre 😔👍 #fyp #cosplay #cosplaytok #prop #kpopdemonhunter ♬ sonido original - twitch.tv/shiowars
Como ejemplo podemos mencionar a “Demon Hunters” (Las Guerreras K-Pop) una película que se convirtió en un gran éxito y que ha dado lugar al surgimiento de muchos fans. Al respecto, existen ideas DIY que les ayudan a diseñar objetos relacionados con sus personajes favoritos para llevarlos a donde quiera que vayan.
¿Cómo hacer las armas de Demon Hunters?
Tras lo señalado, hoy queremos contarte sobre 3 ideas DIY que te permitirán recrear los accesorios de Demon Hunters con cartulina. A continuación, te presentamos propuestas sencillas y llenas de color para aprender a construir las armas de Las Guerreras K-Pop de manera fácil y muy creativa:
El Cetro del Ritmo
- Materiales necesarios: Cartulina de colores (preferiblemente rosa, morado y dorado), tubo de cartón (de papel de cocina), pegamento, tijeras de punta redonda, purpurina y cintas de tela o papel crepé.
Paso a paso
- El mango: Forra el tubo de cartón con cartulina del color base que prefieran los niños (por ejemplo, morado) y asegúralo con pegamento.
- La estrella mágica: Dibuja y corta dos estrellas grandes e iguales en cartulina dorada.
- El ensamble: Pega ambas estrellas entre sí dejando la parte inferior abierta para introducir la punta del tubo de cartón.
- Los detalles: Decora la estrella con purpurina y pega cintas de colores en la base de la estrella para que floten y se muevan cada vez que agiten el cetro.
La Espada Neón del Escenario
- Materiales necesarios: Cartulina rígida (o cartón fino) en tonos neón (amarillo, turquesa o fucsia), papel de aluminio, regla, lápiz y pegamento.
Paso a paso
- La hoja brillante: En una cartulina neón doblada a la mitad (para darle mayor firmeza), dibuja la silueta de una espada estilizada con punta suave y recórtala.
- La empuñadura: Recorta un círculo grande de cartulina rígida y hazle una ranura en el centro para pasar la hoja de la espada, creando la guardia de protección.
- El mango: Cubre la parte inferior de la espada con papel de aluminio para simular un agarre metálico futurista.
- Personalización: Añade gemas hechas con cartulina de otros colores o stickers circulares para simular botones de energía neón.
El Abanico Solar Místico
- Materiales necesarios: 2 pliegos de cartulina flexible (tonos degradados o con diseños), dos palitos de helado de madera, pegamento en barra y marcadores decorativos.
Paso a paso
- El plegado: Toma las cartulinas y pliégalas en forma de acordeón (doblando un centímetro hacia adelante y uno hacia atrás sucesivamente).
- La unión: Une los dos pliegos plegados por sus extremos con pegamento para formar un gran abanico desplegable.
- La base: Junta los pliegos por la parte inferior y sujétalos firmemente. Pega un palito de helado en cada extremo exterior para que sirvan de agarre al abrir y cerrar el abanico.
- Decoración final: Dibujen símbolos mágicos, notas musicales o destellos con marcadores metálicos sobre la cartulina antes de abrirlo del todo.