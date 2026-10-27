Expertos en decoración coinciden: “Las despensas ocultas pasaron de moda, ahora se usa esto”

Las despensas ocultas fueron una solución popular para mantener la cocina visualmente limpia y esconder los alimentos detrás de puertas discretas. Sin embargo, las nuevas propuestas de interiorismo invitan a repensar este espacio para darle prioridad a la funcionalidad, la organización y los materiales que aportan personalidad al hogar. La tendencia apunta a despensas más prácticas, con estantes accesibles y zonas de almacenamiento diseñadas para aprovechar cada rincón.

De acuerdo con Architectural Digest, las despensas ocultas pueden convertirse en una solución innecesaria cuando se busca esconder el desorden en lugar de resolverlo. En un artículo sobre las tendencias de remodelación de cocinas que conviene reconsiderar, la publicación recoge la opinión de especialistas que cuestionan la utilidad de las despensas secretas y recomiendan pensar primero en las necesidades reales de cada hogar.

¿Qué se usa ahora en la cocina en lugar de las despensas ocultas?

1. Despensas abiertas con frascos y recipientes decorativos

Una de las alternativas para quienes quieren tener sus alimentos a la vista consiste en utilizar estantes abiertos y organizadores que mantengan cada producto en su lugar. Los frascos de vidrio, las canastas de fibras naturales y los recipientes uniformes ayudan a crear una composición visual ordenada sin esconder por completo los ingredientes. Puedes reservar los estantes más accesibles para los alimentos que utilizas a diario y colocar los productos de uso ocasional en las zonas superiores. Eso sí, considera que las repisas abiertas requieren limpieza frecuente para evitar la acumulación de polvo y grasa.

2. Gabinetes de despensa con puertas tradicionales

Si prefieres una cocina despejada, pero no quieres una despensa secreta detrás de una puerta camuflada, los gabinetes convencionales siguen siendo una alternativa práctica. Puedes elegir muebles altos o módulos verticales que aprovechen el espacio disponible y permitan identificar fácilmente los alimentos. Los acabados en madera, blanco cálido o tonos arena ayudan a integrarlos con el resto de la decoración. La clave es diseñar un espacio de almacenamiento funcional, en el que cada producto tenga un lugar definido y sea fácil de encontrar.

3. Despensas organizadas por zonas

Otra idea consiste en distribuir los alimentos según su uso: una sección para pastas y cereales, otra para conservas, una más para productos de desayuno y un espacio destinado a especias y condimentos. Esta distribución permite aprovechar mejor los estantes y evita comprar ingredientes que ya tienes en casa. Puedes complementar el sistema con etiquetas y recipientes transparentes para reconocer el contenido sin tener que abrir cada envase.

De hecho, Architectural Digest México y El Mueble comparte recomendaciones para organizar la despensa, aprovechar el espacio y evitar desperdiciar comida. Entre las ideas que puedes aplicar están agrupar los productos por categorías y mantenerlos acomodados de manera que resulte sencillo identificar lo que tienes disponible.

¿Cómo tener una despensa bonita sin perder funcionalidad?

Antes de renovar tu cocina, revisa cuánto espacio necesitas y cuáles son tus hábitos al cocinar. No todas las viviendas requieren una despensa amplia ni todos los alimentos necesitan permanecer a la vista. Lo importante es encontrar un equilibrio entre el diseño y la comodidad, especialmente si compartes la cocina con otras personas.

También puedes aprovechar las paredes con estantes, incorporar cajones extraíbles o utilizar organizadores que permitan acceder a los productos del fondo sin mover todo lo que está delante. Según Elle Decor, si tienes una cocina pequeña, prioriza los muebles que aprovechan la altura sin colocar los alimentos de uso diario en lugares difíciles de alcanzar.