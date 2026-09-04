5 ideas para hacer squishies caseros de Bluey

Las manualidades inspiradas en personajes infantiles son una alternativa divertida para aprovechar el tiempo libre y dejar volar la creatividad. Entre las opciones que pueden hacerse en casa, el squishy de Bluey destaca por su diseño inspirado en la popular serie.

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Con materiales sencillos y un poco de imaginación, es posible crear pequeñas figuras para jugar, decorar o simplemente pasar un momento entretenido. Estas propuestas permiten llevar a Bluey al mundo de las manualidades con proyectos fáciles de adaptar según la edad y los gustos de cada niño.

¿Qué son los squishy?

Los squishy son pequeños juguetes blandos y flexibles que pueden apretarse con las manos y recuperan lentamente su forma original. Suelen tener diseños coloridos, inspirados en alimentos, animales o personajes. Además de ser entretenidos, pueden utilizarse como objetos antiestrés para liberar tensión mediante movimientos repetitivos.

Su textura suave y su capacidad para deformarse los convierten en objetos atractivos para niños y adultos. Existen diferentes tamaños, formas y materiales, por lo que pueden encontrarse desde modelos muy sencillos hasta diseños que reproducen personajes populares. También son una opción para realizar manualidades caseras, ya que permiten experimentar con formas, colores y detalles decorativos.

¿Cómo hacer figuras de Bluey en forma de squishy?

Para crear figuras de Bluey en forma de squishy, puedes utilizar materiales sencillos como espuma, goma EVA, algodón o esponja, además de pinturas y marcadores para añadir detalles. Primero, dibuja la silueta del personaje sobre el material elegido y recórtala cuidadosamente.

Después, puedes darle volumen colocando una segunda pieza debajo y uniendo los bordes, dejando un pequeño espacio para introducir el relleno. Una vez que la figura tenga la forma deseada, agrega los detalles característicos de Bluey, como sus ojos, orejas, manchas y expresión, utilizando pintura o marcadores.

También puedes crear diferentes versiones de la figura, variando el tamaño, la expresión o la postura. Lo importante es que el material utilizado sea suave y permita que el squishy pueda apretarse y recuperar su forma.