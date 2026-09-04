Qué hacer con el espacio sobre el buró: 5 ideas para organizar sin saturar la mesa de noche
Cuando se trata de optimizar la organización, cada rincón cuenta y puedes aprovechar hasta tu buró para que no se desperdicie sin que quede muy exagerado.
Cuando una habitación se ve desordenada todo el tiempo, puede ser que el problema esté en la mala distribución de los espacios y por desaprovechar lugares prácticos para organizar cosas. Por ejemplo, la parte superior del buró que generalmente termina llena de cables, vasos de agua y accesorios, pero que en realidad tiene un gran potencial.
¿Cómo acomodar el buró? 5 ideas prácticas para aprovechar el espacio y que tu cuarto se vea más ordenado
- Repisas flotantes. Cuando se trata de soluciones prácticas y rápidas, las repisas son una de las mejores opciones para optimizar la organización de cualquier lugar. Puedes poner un par de piezas transparentes para que queden sobre el buró y te sirvan para poner velas, una planta pequeña o hasta tu joyero para tenerlo siempre a la mano.
Gabinetes pequeños. Para que el espacio no se vea saturado visualmente y que las paredes no estén llenas de cosas, un gabinete chico empotrado justo encima del buró es una excelente alternativa, según el estio especializado en mobiliario laleo. Solo tienes que elegir un modelo hecho de un material que se parezca al de los muebles de tu habitación y hacer la instalación. Adentro puedes guardar cremas, perfumes o un poco de maquillaje.
- Paneles perforados para colgar cosas. En caso de que tu mayor problema sea no encontrar dónde poner tus collares y lentes, deja de encimarlo en el buró y mejor apuesta por un panel perforado que sirva para colgar todo tipo de accesorios. Eso sí, tendrás que considerar que se requieren de un par de perforaciones en los muros y obigatoriamente vas a necesitar un taladro especial.
Lámparas colgantes. Tener una lámpara en la mesita de noche resulta muy funcional para que la iluminación sea tenue en ciertas horas, pero lo cierto es que hay muchos modelos que quedan estorbosos por el tamaño de sus bases. La buena noticia es que ya hay más diseños de lámparas que son prácticos y que se pueden colgar en la pared para dejar despejado el buró, lo que te dará oportunidad de poner más cosas sin que quede encimado.
- Organizadores giratorios. Los organizadores de acrílico que se pueden girar y tienen gran capacidad para guardar cosas, son una muy buena opción cuando se trata de optimizar la organización de un buró. Solo tienes que ponerlo en una esquina e ir acomodando los productos que más uses en el día a día.