Qué hacer con el espacio sobre el buró: 5 ideas para organizar sin saturar la mesa de noche

Cuando una habitación se ve desordenada todo el tiempo, puede ser que el problema esté en la mala distribución de los espacios y por desaprovechar lugares prácticos para organizar cosas. Por ejemplo, la parte superior del buró que generalmente termina llena de cables, vasos de agua y accesorios, pero que en realidad tiene un gran potencial.

¿Cómo acomodar el buró? 5 ideas prácticas para aprovechar el espacio y que tu cuarto se vea más ordenado