La mesa de vidrio se ha convertido en uno de los muebles más importantes dentro del hogar, teniendo en cuenta que se caracteriza por transmitir elegancia a cualquier espacio y porque se puede ubicar en cualquier sector; desde la cocina, la sala de estar o incluso el jardín. Y si bien dominaron durante mucho tiempo, los especialistas en decoración de interiores aseguraron que estas clásicas mesas de vidrio quedaron en el olvido, ya que hay un nuevo diseño que será tendencia y que transmitirá elegancia.

En la mayoría de los hogares nos encontramos con una mesa de vidrio o de cristal, y que se caracteriza por ubicarse en sectores principales de la casa; y que durante muchos años, se robaron el gran protagonismo dentro de la decoración de interiores. A su vez, eran conocidas por sus múltiples ventajas y beneficios, lo que la convertían en una de las más elegidas a la hora de renovar los ambientes.

Cuáles son las ventajas de las mesas de vidrio

Entre las ventajas que debemos mencionar de las mesas de vidrio es que aportan amplitud visual, luminosidad y una estética moderna que se adapta con facilidad a distintos espacios y estilos de decoración; tiene una estética versátil, tienen un estilo más elegante y demás. Sin embargo, está expuesta a que se rompa con facilidad, por lo que los especialistas en decoración de interiores, revelaron que quedará en el olvido y será reemplazada por un nuevo diseño que será tendencia.

Esta es la nueva tendencia en mesas

Según lo que revelaron los especialistas en decoración de interiores, las clásicas mesas de vidrio quedaron en el olvido y serán reemplazadas por las mesas con bases escultóricas, que se perfilan como la opción más elegida y la propuesta consiste en transformar un mueble de uso cotidiano en un elemento decorativo con soportes de formas llamativas que se convertirán en el punto central del espacio.

Entre las características de esta nueva mesa, se destacan que en lugar de una estructura discreta de cuatro soportes rectos, aparecerán columnas cilíndricas, piezas curvas y volúmenes geométricos y estas superficies acompañan ese cambio; las tapas redondas y ovaladas junto con los bordes suavizados, ayudarán a crear una imagen más fluida.