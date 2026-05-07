Las flores comunes que disparan la alergia en primavera y cómo sustituirlas

La primavera es una de las estaciones más esperadas de cada año ya que la temperatura es muy agradable y las coloridas flores embellecen los paisajes. Sin embargo, algunas personas padecen de algunos problemas de salud.

Las alergias de primavera son las afecciones estacionales que multiplican los estornudos, la congestión, el goteo de la nariz y otros síntomas molestos. Algunas flores son las causantes de estos malestares y es por eso que lo mejor es evitarlas en nuestro jardín.

Alergias en primavera

Desde el Instituto Mayo Clinic precisan que las alergias estacionales (también conocidas como fiebre del heno y rinitis alérgica) pueden hacer que nos sintamos fatal. Sus expertos ponen el foco en los capullos florales y en los árboles con flor, aconsejando reducir la exposición a estas especies.

Mayo Clinic señala que, para muchas personas, evitar los alérgenos y tomar medicamentos de venta libre es suficiente a fin de aliviar los síntomas. Sin embargo, si la alergia estacional todavía molesta lo mejor es acudir con un profesional de atención médica para que haga pruebas cutáneas o análisis de sangre para detectar exactamente qué alérgenos desencadenan los síntomas.

Flores que disparan alergias

En base a lo señalado, resulta interesante conocer que algunas flores son las más señaladas como causantes de algunos de los síntomas de las alergias de primavera. Es por eso que conocerlas nos ayudará a saber que debemos evitarlas en nuestro jardín:

Jazmín: Aunque su problema no es estrictamente el polen volátil, su aroma penetrante y los aceites esenciales que libera al aire pueden actuar como irritantes químicos, desencadenando crisis de estornudos y congestión nasal severa.



Sustituto ideal: Clemátide (Clematis). Ofrece una estética similar de enredadera con flores hermosas, pero sin ese perfume abrumador que satura los ambientes.

Margaritas (Asteráceas): Son el símbolo clásico de la primavera, pero su estructura facilita que el polen se desprenda y vuele con la brisa más leve. Al pertenecer a la misma familia que la ambrosía, suelen provocar estornudos inmediatos y picor ocular en personas sensibles.



Sustituto ideal: Hortensias. Sus flores son más densas y el polen es demasiado pesado para viajar por el aire, por lo que no afectan las vías respiratorias.

Crisantemos: Muy populares por su variedad de colores, estas flores son "bombas" de alérgenos. Su polen es extremadamente fino y abundante; además, el contacto directo con sus pétalos puede causar dermatitis o irritaciones en la piel de quienes tienen sensibilidad cutánea.



Sustituto ideal: Rosas. Aunque tienen aroma, su polen es grande y pegajoso, lo que impide que flote en el ambiente. Son una opción segura y elegante.

Dalias: Estas flores bulbosas tienen una forma compleja que atrapa y luego libera grandes cantidades de partículas alérgicas. Su temporada de floración coincide con los picos más altos de polinización, empeorando el cuadro de quienes ya sufren por el césped o los árboles.



Sustituto ideal: Azaleas. Proporcionan una explosión de color similar en el jardín, pero dependen de los insectos para la polinización en lugar del viento, manteniendo el aire limpio.

Caléndula: Aunque es apreciada por sus propiedades medicinales, su floración primaveral es una de las principales responsables de las rinitis estacionales. Al igual que el crisantemo, su carga polínica es muy alta y persistente durante toda la estación.



Sustituto ideal: Pensamientos. Son coloridos, resistentes y su producción de polen es mínima, lo que los hace perfectos para decorar macetas sin riesgos.

Lirios (Azucenas): El lirio posee estambres muy expuestos cargados de un polen amarillo intenso que mancha y vuela fácilmente. Su fragancia, aunque agradable para muchos, es tan potente que puede irritar las mucosas nasales de los alérgicos.



Sustituto ideal: Orquídeas. Son plantas fascinantes cuyo polen está contenido en sacos (polinios), por lo que es prácticamente imposible que lo inhales de forma accidental.

Girasoles: El problema con los girasoles no es solo el tamaño de la flor, sino el gran disco central que actúa como una fábrica masiva de polen. Al ser flores tan altas, el viento dispersa sus partículas a grandes distancias con facilidad.

