La verdadera razón por la que Mati Álvarez se niega a competir en la recta final de Exatlón México

No cabe duda de que la recta final de Exatlón México está más intensa que nunca, pero los seguidores de la novena temporada han comenzado a mostrar una situación inusual, tras revelarse que Mati Álvarez se ha vuelto el centro de las especulaciones por su falta de participación en los últimos circuitos de la contienda.

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Faltan pocos días para conocer quiénes serán los atletas que llegarán a la gran final de la novena temporada. No obstante, los fanáticos ya tienen a sus favoritos y comenzaron a notar la importancia no solo de ganar cada punto, sino de competir con la mayor garra deportiva posible.

Ante esta situación, dentro de la conversación digital, se ha señalado que Mati Álvarez se negó a competir en los circuitos a pesar de ya contar con el alta médica, aspecto que generó dudas entre sus seguidores y quienes apoyan a la escuadra rival.

Durante una de las últimas charlas entre Diana, Chicken y Chacorta, la atleta tomó la palabra para evidenciar la importancia de que los atletas escuchen su cuerpo y reconozcan sus límites, pues al llevar sus cuerpos y mente al límite, el bienestar físico es primordial.

¿Por qué Mati Álvares no compitió en los circuitos?

De acuerdo a lo que se ha revelado, Mati Álvarez recibió el alta médica tras un incidente dentro de la contienda, lo que la mantuvo en reposo. No constante, el Pilar del Equipo Rojo prefirió cuidar de su salud, ya que dentro de una contienda como lo es Exatlón México, cada enfrentamiento lleva al límite a los atletas, tanto mental como físicamente. Por lo que el cuidado de la salud debe ser prioritario para el bienestar de los atletas de alto rendimiento.

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