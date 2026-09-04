Aaron Mercury pasa tremendo susto durante entrevista tras caer una estructura; este es su estado de salud

En las últimas horas se han viralizado algunas imágenes del inesperado momento que vivió el creador de contenido Aaron Mercury donde en plena entrevista un fuerte estruendo irrumpió la conversación y segundos después la estructura metálica del techo donde se encontraba se desplomó a pocos metros de él.

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De acuerdo con información difundida, el influencer mexicano se encontraba tranquilo frente a los micrófonos y cámaras cuando la estructura metálica cubierta de telas cayó enfrente de los asistentes que acudieron a la ceremonia que realizó una revista, el momento generó una ola de mensajes de preocupación por los presentes principalmente por Mercury.

¿Cuál es el estado de salud de Aarón Mercury?

Como lo mencionamos anteriormente, las imágenes se viralizaron rápidamente en la red debido a que provocó gran preocupación entre el fandom del influencer, (Las Mercurials) por lo que comenzaron a cuestionarse cuál era el estado de salud ante este incidente.

Debido a que la estructura cayó metros delante de él, no resultó lastimado y tanto él como los periodistas y camarógrafos presentes no resultaron con heridas que requirieron de atención médica y hoy en día se encuntran estables, todo quedó en un susto. Después del incidente, Mercury se tomó un tiempo para retomarla situación con humor, compartiendo un video editado del momento.

¿Cómo ha sido la carrera de Aaron Mercury?

Aarón Mercury, cuyo nombre real es Aarón Hernández González, comenzó a construir su carrera en internet en 2019, cuando abrió su cuenta de TikTok y empezó a publicar videos de humor, bailes y lip sync. Su contenido rápidamente le permitió convertirse en uno de los creadores mexicanos con mayor presencia en la plataforma.

En 2022 decidió tocar las puertas del mundo del entretenimiento y debutó musicalmente con “Bien” y posteriormente lanzó temas como “Súper Conectados” y “Apaga la luz”. Además, ha incursionado en la actuación, realitys y ha participado como jurado en certámenes de belleza.