Esta es la forma más sencilla para hacerte un delineado, tips para principiantes

En la actualidad, el delineado es un paso infalible al momento de hacerte tu maquillaje, puesto que se encarga de realzar tu mirada, dándole un aspecto diferente y más llamativo. Sin embargo, hay muchas personas que todavía no han incluido dicho elemento, por lo que hacerlo por primera vez puede ser todo un reto.

Para todos los que son principiantes, en esta ocasión vamos a explicarte la forma más sencilla de delinear tu párpado; los tips te van a encantar por lo fácil que es, ideal para empezar a practicar.

¿Cómo hacer el delineado si eres principiante?

Para los principiantes, lanzarse a realizar su delineado por primera vez puede ser atemorizante, pero no deben preocuparse, ya que es normal que eso pase las primeras veces. Es necesaria la práctica para lograr una mejor técnica, para que puedan lograr delineados hermosos. Por eso esta es la forma más sencilla de hacerlo las primeras veces:

Siempre opta por el uso de plumones o crayones; obtendrás un mejor control del trazo; la versión en pincel puede ser compleja de usar al inicio. La opción uno es sencillamente colocar un punto con el crayón, para que después, con ayuda de un pincel biselado, comiences a jalarlo y crear la punta. Otra opción que puedes usar es, con ayuda de una regla, marcar una línea con polvo suelto, siendo una buena guía para hacer el trazo con el plumón. Es importante que inicialmente coloques tu codo sobre una base firme; esto evitará que tu pulso no te traicione.

Igualmente, para empezar a practicar el trazo, puedes empezar haciendo líneas en tu brazo; esto te ayudará a soltar la muñeca, logrando un trazo más fino y sin la necesidad de batallar. Realiza todos los tips.

¿Cómo arreglar un mal delineado?

Dentro de los consejos principales, está que primero te hagas los ojos, ya que si primero colocas la base y aparece algún error del delineado, será más difícil poder limpiarlo. Si por alguna razón, al delinearte los ojos, la línea no queda como querías, solamente usa un cotonete con agua micelar; podrás retirar el mal trazo y nuevamente hacerlo.

Es entendible que, al ser principiantes, puedas estresarte al no lograr el estilo, pero no te preocupes, es cuestión de práctica y de que encuentres la forma más sencilla de lograrlo. Pon a prueba todos los tips que te compartimos para lograr una mirada de impacto.