Cuál es la fruta que debes tener en la cocina para atraer la abundancia

Según el Feng Shui, la naranja es la fruta que se recomienda tener en la cocina para atraer la abundancia. Su color dorado recuerda al oro y a la riqueza, mientras que su aroma fresco se asocia con la renovación de la energía y la buena fortuna. Los especialistas sugieren colocar varias frutas frescas en un frutero sobre la encimera o la mesa de la cocina para simbolizar prosperidad y bienestar.

Ana Brenda Contreras confiesa que su embarazo sí le cerró las puertas de la actuación

Para quienes practican esta filosofía, las naranjas representan un símbolo de prosperidad que cobra sentido cuando se integra en un hogar limpio, ordenado y equilibrado. Esta es la manera adecuada de potenciar su significado energetico.

¿Por qué la naranja simboliza la abundancia según el Feng Shui?

La maestra de Feng Shui Lillian Too, autora de The Complete Illustrated Guide to Feng Shui, explica que las frutas cítricas, especialmente las naranjas, han sido consideradas durante siglos símbolos de riqueza, éxito y buena fortuna en la tradición china. Su tonalidad dorada evoca el color del oro y suelen estar presentes en celebraciones relacionadas con la prosperidad, como el Año Nuevo Chino.

Por su parte, la consultora de Rodika Tchi señala que la cocina representa uno de los espacios más importantes del hogar porque simboliza la nutrición, el bienestar y la capacidad de generar recursos. En sus publicaciones destaca que colocar frutas frescas en este ambiente transmite una sensación de abundancia y vitalidad, además de aportar color y frescura a la decoración.

Si deseas incorporar este símbolo en la cocina, los expertos recomiendan:



Colocar un frutero con naranjas frescas sobre una mesa o la encimera.

sobre una mesa o la encimera. Mantener las frutas en buen estado y reemplazarlas cuando comiencen a deteriorarse.

Utilizar recipientes de cerámica, madera o vidrio, materiales naturales muy valorados por el feng shui.

Mantener el área limpia y libre de objetos innecesarios para favorecer la circulación del chi.

Lillian Too recuerda que los símbolos de prosperidad deben conservarse siempre en buenas condiciones, ya que las frutas marchitas o en mal estado representan, una energía estancada desde la perspectiva del Feng Shui.

¿Qué otros consejos ofrecen los expertos en Feng Shui para atraer la prosperidad desde la cocina?

Además de utilizar naranjas como elemento simbólico, los especialistas coinciden en que la abundancia está estrechamente relacionada con el estado general de la cocina. La consultora certificada Karen Rauch Carter, autora del libro Move Your Stuff, Change Your Life, explica que este espacio organizado transmite una sensación de estabilidad y facilita el desarrollo de hábitos cotidianos positivos.

Desde su perspectiva, la prosperidad comienza por cuidar los espacios donde se preparan los alimentos. Asimismo, Rodika Tchi recomienda aprovechar la luz natural, mantener la despensa ordenada y evitar la acumulación de utensilios rotos o que ya no se utilizan.

Estas acciones ayudan a crear un ambiente más equilibrado y agradable:



Mantener la cocina limpia y bien iluminada.

Reparar grifos que goteen para evitar el simbolismo de pérdida de recursos.

Incorporar plantas aromáticas saludables cerca de una ventana.

Evitar acumular alimentos vencidos o en mal estado.

Renovar periódicamente el frutero con piezas frescas y de buena calidad.

@madrinadelaenergia Sígueme en 👉🏼 @MadrinaDeLaEnergia para aprender a dominar tu energía y construir conscientemente la vida que quieres. ♬ Radiance of Joy - Skull737_

El verdadero propósito de estas prácticas es fomentar el orden, la limpieza y el cuidado de la cocina, considerada uno de los espacios más importantes del hogar.