Qué significa que los mosquitos piquen más a unas personas que a otras

Los mosquitos pican más a unas personas que a otras debido a una combinación de factores biológicos y ambientales, no porque tengan una "sangre más dulce" o una característica única. La evidencia científica demuestra que estos insectos detectan señales como el dióxido de carbono que exhalamos, el calor corporal, ciertos compuestos presentes en el sudor y hasta la microbiota de la piel para localizar a sus huéspedes.

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Especialistas en entomología y enfermedades transmitidas por vectores señalan que cada persona emite una "firma química" diferente. Organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) explican que los mosquitos utilizan múltiples estímulos para encontrar a quien picar (especialmente las hembras), ya que necesitan proteínas presentes en la sangre para desarrollar sus huevos.

¿Por qué los mosquitos prefieren a unas personas antes que a otras?

Las investigaciones publicadas en revistas científicas como Current Biology y los estudios del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) indican que estos insectos combinan diferentes señales antes de decidir dónde aterrizar. Estos son los principales factores que influyen en las picaduras de mosquitos:



Dióxido de carbono (CO₂): las personas que exhalan mayores cantidades de CO₂, como los adultos, quienes realizan actividad física o quienes tienen un mayor tamaño corporal, suelen resultar más atractivas para los mosquitos.

las personas que exhalan mayores cantidades de CO₂, como los adultos, quienes realizan actividad física o quienes tienen un mayor tamaño corporal, suelen resultar más atractivas para los mosquitos. Temperatura corporal: el calor ayuda a los insectos a localizar a sus víctimas. Después del ejercicio físico o durante días calurosos, el riesgo de recibir picaduras aumenta.

el calor ayuda a los insectos a localizar a sus víctimas. Después del ejercicio físico o durante días calurosos, el riesgo de recibir picaduras aumenta. Compuestos del sudor: sustancias como el ácido láctico , el amoníaco y otros compuestos producidos naturalmente por la piel pueden atraer a determinadas especies de mosquitos.

sustancias como el , el y otros compuestos producidos naturalmente por la piel pueden atraer a determinadas especies de mosquitos. Microbiota de la piel: investigadores de instituciones como la Universidad de Wageningen , en Países Bajos, comprobaron que las bacterias presentes en la piel influyen en el olor corporal y pueden hacer que una persona resulte más atractiva para estos insectos.

investigadores de instituciones como la , en Países Bajos, comprobaron que las bacterias presentes en la piel influyen en el olor corporal y pueden hacer que una persona resulte más atractiva para estos insectos. Grupo sanguíneo: algunos estudios sugieren que los mosquitos muestran cierta preferencia por personas con grupo sanguíneo O, aunque los expertos aclaran que este factor tiene una influencia menor en comparación con el olor corporal o el CO₂.

algunos estudios sugieren que los mosquitos muestran cierta preferencia por personas con grupo sanguíneo O, aunque los expertos aclaran que este factor tiene una influencia menor en comparación con el olor corporal o el CO₂. Ropa de colores oscuros: investigaciones de la Universidad de Washington demostraron que especies como Aedes aegypti detectan con mayor facilidad colores negros, rojos, naranjas y cian cuando ya localizaron dióxido de carbono en el ambiente.

¿Cómo reducir el riesgo de sufrir picaduras de mosquitos?

Aunque no es posible cambiar la biología de cada persona, los expertos en salud pública recomiendan varias medidas para disminuir la probabilidad de ser picado.



Utilizar repelentes aprobados: los CDC recomiendan productos que contengan ingredientes activos como DEET , picaridina , IR3535 o aceite de eucalipto limón (PMD) , siguiendo siempre las instrucciones del fabricante.

los recomiendan productos que contengan ingredientes activos como , , o , siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. Vestir ropa adecuada: usar prendas de manga larga y pantalones largos, especialmente durante el amanecer y el atardecer, cuando muchas especies presentan mayor actividad.

usar prendas de manga larga y pantalones largos, especialmente durante el amanecer y el atardecer, cuando muchas especies presentan mayor actividad. Eliminar agua estancada: la OMS recuerda que los recipientes con agua favorecen la reproducción de mosquitos como Aedes aegypti , transmisor del dengue, zika y chikunguña.

la recuerda que los recipientes con agua favorecen la reproducción de mosquitos como , transmisor del dengue, zika y chikunguña. Instalar mosquiteros: colocar mallas en puertas y ventanas ayuda a impedir el ingreso de estos insectos al hogar.

colocar mallas en puertas y ventanas ayuda a impedir el ingreso de estos insectos al hogar. Evitar la exposición innecesaria: si se realizan actividades al aire libre durante las horas de mayor actividad de los mosquitos, conviene reforzar las medidas de protección.

Por todo esto, recibir más picaduras no significa necesariamente tener un problema de salud, sino que el organismo emite señales químicas que resultan más atractivas para estos insectos. Comprender cómo funcionan estos mecanismos permite adoptar estrategias eficaces para reducir el riesgo de picaduras y prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.