Las frutas envasadas no van más: esta es la nueva tendencia en todo el mundo

Las frutas y verduras frescas comienzan a alejarse de las bandejas y envoltorios de plástico de un solo uso. Esta tendencia se vincula a las nuevas regulaciones ambientales y a la búsqueda de alternativas que reduzcan la cantidad de residuos generados por la industria alimentaria.

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En distintos mercados, una de las soluciones que gana espacio es el sistema de envasado retornable. Este permite utilizar recipientes que pueden recuperarse, higienizarse y volver a circular en lugar de desecharse después de una sola compra.

Este cambio no significa que todos los alimentos deban venderse necesariamente sin ningún tipo de envase. En determinados casos, el embalaje puede cumplir funciones relacionadas con la higiene, la conservación, el transporte o la prevención del desperdicio.

Sin embargo, la tendencia internacional apunta a reemplazar los materiales descartables cuando existen alternativas viables, especialmente en productos frescos que tradicionalmente se comercializaban en pequeñas bandejas o recipientes de plástico.

¿Por qué cada vez hay menos frutas y verduras envasadas en plástico?

Uno de los principales motores de esta transformación son las políticas destinadas a reducir los residuos de envases. Un ejemplo es Francia, que introdujo restricciones a determinados envases plásticos de un solo uso para frutas y verduras frescas.

La normativa estableció la prohibición de utilizar este tipo de embalajes para numerosas frutas y hortalizas frescas que se comercializan en cantidades inferiores a 1,5 kilogramos, aunque contempla excepciones para determinados productos. La medida forma parte de una estrategia más amplia para disminuir el consumo de plástico descartable.

El enfoque también alcanza otros sectores. Entre las disposiciones adoptadas en Francia se encuentra la eliminación de determinados envases monodosis de plástico utilizados para productos como salsas y azúcar en establecimientos de hostelería.

Estas son algunas de las principales transformaciones:



Menos plástico de un solo uso: se busca evitar recipientes diseñados para utilizarse durante unos minutos y desecharse inmediatamente después.

se busca evitar recipientes diseñados para utilizarse durante unos minutos y desecharse inmediatamente después. Venta a granel: permite que el consumidor elija la cantidad que necesita sin recurrir necesariamente a un envase individual.

permite que el consumidor elija la cantidad que necesita sin recurrir necesariamente a un envase individual. Envases reutilizables: los recipientes pueden utilizarse varias veces antes de llegar al final de su vida útil.

los recipientes pueden utilizarse varias veces antes de llegar al final de su vida útil. Sistemas retornables: el consumidor devuelve el envase después de utilizarlo para que pueda ser acondicionado y reincorporado al circuito comercial.

el consumidor devuelve el envase después de utilizarlo para que pueda ser acondicionado y reincorporado al circuito comercial. Materiales alternativos: determinados comercios exploran soluciones de papel, cartón u otros materiales cuando resultan adecuados para el producto.

¿Cómo funciona el sistema de envasado retornable?

El sistema de envasado retornable propone cambiar la lógica tradicional de "comprar, utilizar y desechar" por un circuito en el que el recipiente vuelve al comercio o al proveedor. Después de ser recogido, debe pasar por procesos adecuados de clasificación, limpieza e higienización antes de volver a utilizarse.

El modelo puede funcionar de diferentes maneras según el comercio y el producto. En algunos casos, el consumidor paga un depósito que recupera al devolver el envase. En otros, simplemente entrega el recipiente vacío durante una nueva compra.

Para que este mecanismo tenga beneficios ambientales reales, no alcanza con que el recipiente sea reutilizable en teoría. Es necesario que exista una infraestructura que permita recogerlo, transportarlo, limpiarlo y volver a distribuirlo de manera eficiente.

La Unión Europea ha incorporado precisamente el impulso a la reutilización y a la reducción de los residuos de envases dentro de sus políticas ambientales. El nuevo Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases establece objetivos y medidas destinadas a reducir la generación de residuos y aumentar la reutilización y el rellenado.

Para los consumidores, el cambio puede resultar visible en supermercados, mercados y tiendas que ofrecen frutas y verduras sin envoltorios innecesarios. También puede traducirse en nuevas formas de comprar, como llevar bolsas reutilizables, elegir productos a granel o participar en programas de devolución de recipientes.