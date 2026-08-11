¿Qué pasará con México? ⁠El Profeta Simón, quien advirtió sobre el terremoto en Colombia hace terrible anuncio

El día lunes 10 de agosto un fuerte terremoto de magnitud de 7.4 grados Richter sorprendió a Colombia, Ecuador y Panamá dejando un gran número de pérdidas humanas y daños en construcciones, siendo uno de los fenómenos naturales más impactantes de los últimos años.

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Fueron las 7:34 am cuando el movimiento telúrico con epicentro en Chocó (Colombia) comenzó a propiciarse y aunque bien, un fenómeno natural como este es imposible de predecir, hace unas semanas el llamado Profeta Simón había anunciado que tras el terremoto en Venezuela, habría uno en Colombia y finalmente un tercero aún más fuerte, lo que ha despertado la preocupación de miles de personas.

¿Qué dijo el profeta sobre los terremotos de 2026?

La cuenta de Instagram conocida como “El Sello Videos” había grabado las palabras de un presunto profeta llamado Simón, quien hace seis semanas había declarado lo siguiente:

“Los terremotos comenzaron en Filipinas y ahora Venezuela fue castigado como Filipinas. El próximo terremoto será en Colombia y después habrá un terremoto mundial” (...) El próximo terremoto será más grande en Colombia, será más fuerte que el que ocurrió en Filipinas y que en Venezuela porque el pueblo colombiano se volvió idólatra”, advirtiendo desde hace mes y medio una de las peores tragedias en Colombia.

Como si fuera poco, el Profeta Simón también habló sobre que en México y en California también habrán terremotos, aunque también ha hecho énfasis en un “terremoto mundial”.

¿Quién es el Profeta Simón?

Hace unas semanas que comenzó a ganar visibilidad en redes sociales El Profeta Simón, un hombre de edad avanzada quien predica palabras en calles del centro de Medellín, luciendo sus cabellos y barbas blancas y quien se autodescribe como “un instrumento de Jesucristo”, asegurando que Dios habla a través de él.

Sobre demás información personal, por ahora no se ha compartido más detalles, pues su aparición en redes fue esporádica y por terceros, no por su propia decisión.