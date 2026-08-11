Leyendas Azules que regresan para la décima temporada de Exatlón México

La nueva temporada de Exatlón México comienza a generar grandes expectativas entre los fans del reality deportivo debido a que regresan varios rostros conocidos que conformarán el Equipo Azul y que ya conocen la exigencia de los circuitos, convivencia y estrategias.

Para esta décima temporada, las Leyendas Azules volverán a tomar protagonismo ya que se prevé que habrá una alianza entre ellos. Asimismo, el regreso de estos Atleta de alto rendimiento representa una nueva oportunidad para demostrar que la experiencia adquirida en temporadas anteriores puede convertirse en una ventaja dentro de la competencia

¿Quiénes regresan del equipo azul?

Para este décima temporada de Exatlón Mexico el Equipo Azul llegará bien representado con Andrea Medina, Doris del Moral, Katia Gallegos, Erick Segura, Adrián Leo y Alexis Vargas.

Andrea Medina llegó a escribir su historia en la sexta temporada de Exatlón México, la originaria de Jalisco ha destacado por su capacidad física y su experiencia deportiva. Para la séptima temporada también su nombre se hizo presente donde consiguió llegar hasta la cuarta posición femenil, y también formó parte de la octava temporada.

Doris del Moral también es una de las atletas que ha construido una historia dentro de Exatlón. Su participación más reciente fue en la novena temporada, donde defendió al Equipo Azul .

Katia Gallegos también formó parte de la novena temporada donde formó parte del Equipo Azul, y aunque destacó durante la competencia su participación terminó apenas unos días antes de la gran final.

Erick Segura llega a la décima temporada con una especialidad deportiva relacionada con el flag football, disciplina que le ha permitido desarrollar velocidad y coordinación.

Adrián Leo es un atleta que apareció por primera vez en la octava temporada, cuando llegó como refuerzo del Equipo Azul, durante la novena temporada consiguió convertirse en uno de los hombres más importantes del equipo.

Finalmente, Alexis Vargas llega a la décima temporada luego de coronarse como campeón varonil de la novena temporada de Exatlón México.

¿Cuándo comienza Exatlón México Décima Temporada?

Antonio Rosique, La Máxima Autoridad del Exatlón México, y los Atletas de Alto Rendimiento estarán regresando a la programación de Azteca a partir del lunes 24 de agosto 2026 en punto de las 18:30 horas.

Asimismo, podrás seguir la transmisión a través del siguiente enlace de Azteca Uno dando click aquí o mediante la aplicación de Tv Azteca en Vivo.