Ni productos químicos ni mezclas raras... así evitas que las plagas se acerquen a tus plantas
Se indica que el ajo es un elemento bastante poderoso para mantener tu lengua de suegra sin plaga. Sigue este consejo alrededor de las plantas de tu casa.
El mundo del cuidado de plantas es seguido y practicado por muchas personas. En internet encuentras miles de consejos a través de artículos y videos que se convierten en la guía para cuidar de algunas especies que tienes en tu jardín o en diferentes espacios de tu hogar. Por ello, en esta ocasión el consejo del ajo está enfocado en el aporte que puede recibir la famosa lengua de suegra. He aquí los detalles.
¿Por qué el ajo sirve en la salud de tus plantas como la lengua de suegra?
La Sansevieria es conocida por ser una de las plantas más resistentes y por lo tanto elegidas para la decoración de interiores. Por ello estos consejos servirán para que la cuides y así sea todavía más fortalecida.
- Nutre el suelo de manera gradual - Colocar un ajo en tu lengua de suegra sirve como nutrición para la planta, pues al descomponerse poco a poco, libera minerales como el yodo, potasio, fósforo y el azufre. Estos fortalecen el sistema radicular de la Sansevieria, por lo que sus hojas crecen más firmes y erguidas.
- Funciona como repelente y/o plaguicida natural - Dado que el ajo contiene alicina, su compuesto azufrado ofrece potentes propiedades antifúngicas, bactericidas e insecticidas. Todo esto permite que los ácaros, cochinillas, pulgones y larvas no aparezcan. Mientras que evita la proliferación de hongos que llegan a las raíces cuando te excedes con el riego.
¿Cómo se debe usar el ajo para cuidar a las plantas como la lengua de suegra?
Aprovechando de la mejor manera este truco casero, se recomienda cuidar tu lengua de suegra sin dañar las raíces… de la siguiente manera.
@santaeufemiabacah Tienes una #lengua de #suegra? ¡#Descubre el #secreto del #ajo ♬ sonido original - santaeufemiabacah
- Toma un diente de ajo fresco y con cáscara para realizar una pequeña incisión en la parte de la punta, ya sea con un cuchillo o con la uña. Esto con la finalidad de liberar los aceites esenciales.
- Posteriormente harás un hueco de entre 3 y 5 centímetros en la tierra, que se encuentre cercano al borde de la maceta o contenedor, para poner ahí el ajo. Esto sirve para no dañar las raíces.
- Cubre el ajo con la tierra o sustrato y si ese día toca regar, házlo de manera ligera para liberar todos los compuestos orgánicos.