Ni productos químicos ni mezclas raras... así evitas que las plagas se acerquen a tus plantas

El mundo del cuidado de plantas es seguido y practicado por muchas personas. En internet encuentras miles de consejos a través de artículos y videos que se convierten en la guía para cuidar de algunas especies que tienes en tu jardín o en diferentes espacios de tu hogar. Por ello, en esta ocasión el consejo del ajo está enfocado en el aporte que puede recibir la famosa lengua de suegra. He aquí los detalles.

¿Por qué el ajo sirve en la salud de tus plantas como la lengua de suegra?

La Sansevieria es conocida por ser una de las plantas más resistentes y por lo tanto elegidas para la decoración de interiores. Por ello estos consejos servirán para que la cuides y así sea todavía más fortalecida.

Nutre el suelo de manera gradual - Colocar un ajo en tu lengua de suegra sirve como nutrición para la planta, pues al descomponerse poco a poco, libera minerales como el yodo, potasio, fósforo y el azufre. Estos fortalecen el sistema radicular de la Sansevieria, por lo que sus hojas crecen más firmes y erguidas.

Colocar un ajo en tu lengua de suegra sirve como nutrición para la planta, pues al descomponerse poco a poco, libera minerales como el yodo, potasio, fósforo y el azufre. Estos fortalecen el sistema radicular de la Sansevieria, por lo que sus hojas crecen más firmes y erguidas. Funciona como repelente y/o plaguicida natural - Dado que el ajo contiene alicina, su compuesto azufrado ofrece potentes propiedades antifúngicas, bactericidas e insecticidas. Todo esto permite que los ácaros, cochinillas, pulgones y larvas no aparezcan. Mientras que evita la proliferación de hongos

¿Cómo se debe usar el ajo para cuidar a las plantas como la lengua de suegra?

Aprovechando de la mejor manera este truco casero, se recomienda cuidar tu lengua de suegra sin dañar las raíces… de la siguiente manera.