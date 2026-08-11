¿Qué es la manicura jelly glazed y cómo lograr ese efecto translúcido y perlado en casa?

La manicura jelly glazed o de uñas glaseadas es una tendencia de diseño de uñas que fusiona un fondo de color translúcido con un acabado cromado o perlado de alto brillo.

Esta técnica combina dos corrientes estéticas que han dominado las redes sociales: la jugosidad tridimensional de las jelly nails coreanas y el destello satinado de las famosas glazed donut nails.

El resultado es una manicura minimalista, moderna y de aspecto tridimensional que simula un caramelo cristalino envuelto en un velo de polvo de hadas.

Noticias Zacatecas del 11 de agosto 2026

Esto significa la manicura jelly glazed y el efecto aperlado

Para conseguir una manicura de impacto, jugosa y con destellos multidimensionales, se debe seguir esto:

Prepara una base impecable y limpia

Retira cualquier residuo de esmalte anterior, empuja tus cutículas y lima tus uñas con tu forma preferida. Aplica una capa delgada de base coat transparente para proteger la uña y asegurar que el color se adhiera de forma uniforme.

Manicura jelly glazed para lucir unas manos elegantes y en tendencia|Pinterest

Crea tu esmalte jelly personalizado

Si no tienes un esmalte translúcido de fábrica, mezcla en una paleta limpia o un trozo de papel aluminio tres gotas de top coat transparente con una sola gota de tu esmalte de color favorito.

Aplica capas ultrafinas de color diluido

Pinta tus uñas con la mezcla translúcida que acabas de crear. Aplica una o dos capas según la intensidad de color que busques, asegurándote de que la uña natural aún se vislumbre debajo del pigmento. Si usas lámpara, cura cada capa por 60 segundos.

Esta es la forma correcta de lograr el efecto aperlado en tu manicura|Pinterest

Aplica el polvo perlado o cromado

Una vez que el color base esté seco, toma una pequeña cantidad de polvo cromado perlado o blanco sirena utilizando una esponja para sombras de ojos.

Elimina los excesos y sella con el brillo final

Con una brocha suave o un cepillo para sacudir el polvo, retira los restos de brillo que hayan quedado en los bordes de tus dedos. Para finalizar, aplica una capa generosa de top coat de alto brillo para encapsular el polvo perlado y garantizar que la manicura luzca jugosa.

