5 funciones de tu celular que pueden estar drenando la energía

Si has notado que tu celular se queda sin batería muy rápido pues puede relacionarse con que el sistema operativo Android cuenta con algunas funciones activas de fábrica que llevan a cabo procesos continuos.

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Ante esto es que tienes que tener en cuenta cinco ajustes que se encuentran ocultos en el menú de configuración para poder evitar el consumo innecesario de la batería. Podrás recuperar autonomía diaria en el celular.

¿Cuáles son las funciones del celular que agotan la energía?

Los expertos en tecnología manifiestan que si la batería de tu teléfono se agota muy rápido puede ser por funciones nuevas que vienen activas por defecto sin que nadie te avise. Lo que tienes que tener en cuenta son las siguientes funciones:

Previsiones del tiempo y alertas

Te recomendamos en la sección de buscador, asistente y voz de Google, desactivar las notificaciones meteorológicas y avisos de entretenimiento evita descargas constantes.

Después de actualizar tu iPhone, es posible que notes que la duración de la batería es mucho más corta de lo habitual. Eso le pasa a, muchos usuarios que han informado problemas con la batería de su teléfono después de una actualización. El problema principal es que la actualización del sistema operativo puede restaurar aplicaciones y configuraciones a su estado de original de fábrica, por lo que si ya tenías tu teléfono optimizado para ahorrar batería, tendrás que volver atrás y cambiar todas tus preferencias nuevamente. Aunque puede parecer una tarea abrumadora e innecesaria, al menos hará que la carga del teléfono dure todo el día nuevamente. Imagen: Pixabay

Servicios multidispositivo y Quick Share

Procura desactivar la búsqueda permanente de aparatos cercanos y si restringes el envío de archivos se detiene el uso continuo de Bluetoth y sensores.

Feed de Discover

Dirígete a los ajustes de Google, desmarca la opción Discover para que la pantalla lateral impida el descargo de artículos y noticias constantemente en segundo plano.

Cronología e historial de ubicación

También debes desactivar el registro de trayectos dentro de la cuenta de Google corta el monitoreo permanente del dispositivo.

Limitación de búsqueda de Wi-Fi

Por último, tienes que dirigirte a las opciones de desarrollador ya que al activar la restricción de búsqueda evita que el módem rastree conexiones sin pausa.

Deberás tener en cuenta que la localización es lo que más energía gasta debido a que utiliza el GPS redes WiFi y también sensores de movimiento de forma continua para registrar cada lugar que visitas incluso sin abrir Google Maps.