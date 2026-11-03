Exparticipante de MasterChef despierta del coma tras fuerte accidente que casi le cuesta la vida

Jose Luis Gioia, exparticipante de MasterChef Argentina, sufrió un accidente cerebrovascular acompañado de un cuadro de meningoencefalitis que lo llevó a permanecer hospitalizado y en estado de coma farmacológico inducido con asistencia respiratoria por varios días, y fue hasta el pasado 30 de octubre que recibió el alta y continúa con un tratamiento de rehabilitación intensiva en la Clínica Alcla.

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¿Qué le pasó a José Luis Gioia, actor humorista y exparticipante de MasterChef?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el actor y humorista José Luis Gioia sufrió un ACV isquémico grave mientras grababa la serie Menem en octubre, situación que lo llevó a estar internado por casi tres semanas en terapia intensiva bajo coma inducido y con asistencia respiratoria. No obstante, tras mostrar una mejoría, el comediante de 73 años y exparticipante de MasterChef recibió el alta hospitalaria el pasado 30 de octubre, para ser trasladado a la clínica Alcla, donde actualmente realiza una rehabilitación intensiva.

¿En qué temporada participó José Luis Gioia dentro de MasterChef?

El humorista Luis Gioia formó parte de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Argentina. Dentro de la contienda, su participación fue breve, ya que se convirtió en el primer eliminado de esta edición, tras fallar en un desafío que consistía en preparar milanesas.

¿Que es un ACV isquémico problamtica de salud a la que se enfrento osé Luis Gioia?

Un accidente cerebrovascular isquémico, afección a la que se tuvo que enfrentar el humorista de 73 años, consiste en la interrupción repentina del flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro derivada de una obstrucción arterial. En el caso de Gioia, este incidente estuvo vinculado a lesiones isquémicas y antecedentes cardiovasculares previos.