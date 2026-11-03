¡Dale un toque único y especial a tus regalos con stickers de Kpop Demon Hunters! Las estampas inspiradas en los personajes de esta exitosa película animada son perfectas para personalizar envolturas de obsequios de cumpleaños y Navidad, especialmente ahora que vienen las fiestas decembrinas. Puedes usar diseños de Rumi, Mira y Zoey, las famosas integrantes de las HUNTRIX, o bien, algunos inspirados en los temidos Saja Boys y el querido Tigre Derpy. A continuación, te compartimos 4 plantillas listas para descargar e imprimir.

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4 plantillas de stickers de Kpop Demon Hunters para decorar regalos de cumpleaños y Navidad

Lo mejor de estos stickers es que puedes imprimirlos desde la comodidad de tu casa, recortarlos y combinarlos de diversas formas para darle ese toque especial a tus regalos, ya sea que los pegues sobre papel para forrar, bolsas de obsequios o tarjetas de felicitación. Aquí te dejamos las plantillas, para que elijas las que más te gusten:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

¿Cómo se descargan e imprimen los stickers?

Elige la plantilla que más te guste y descargala directamente en tu celular u ordenador. Posteriormente, ajústalas en un archivo digital al tamaño de tu preferencia e imprimelas. Recuerda que las impresiones deben ser en papel adhesivo imprimible, para que puedas recortar cada estampa y pegarla sobre la envoltura o bolsa de regalo sin complicaciones.

Ideas para decorar tus envolturas de regalos de cumpleaños y Navidad con estampas de Kpop Demon Hunters

Existen diversas formas de decorar tus regalos de cumpleaños y Navidad con stickers inspirados en Kpop Demon Hunters. Por ejemplo, puedes colocar uno grande al centro de una caja de cumpleaños o combinar diseños pequeños en toda una bolsa. Las estampas miniatura también pueden usarse para sellar algún sobre o tarjeta de felicitación. Para un acabado más aesthetic y ad hoc con la temporada decembrina, puedes añadir algunos listones o moños en tonos rojos, dorados o plateados. Recuerda: ¡No necesitas gastar una fortuna para decorar tus obsequios, con un poco de creatividad basta!