Estas son las funciones de los polvos traslúcidos de colores| Tips de belleza

Al finalizar el maquillaje, es indispensable la aplicación de polvos traslúcidos; anteriormente, solamente existían en color blanco o piel, pero ahora se ha ampliado con diversos colores; aunque no lo parezca, cada uno de ellos tiene funciones específicas.

Para evitar confusiones, te vamos a detallar para qué sirve cada uno de ellos; lograrás tener un mejor manejo de ellos con unos tips de belleza, además de prevenir compras innecesarias, así que no te pierdas los detalles.

¿Cómo elegir el color de los polvos traslúcidos?

En la actualidad es posible encontrar polvos traslúcidos de colores, donde cada uno de ellos tiene funciones específicas, pero pocos las conocen. Para que los puedas incorporar en tu rutina y emplearlos mejor en tus tips de belleza, te detallaremos más sobre cada uno de ellos:

Polvo rosa : Se destaca por iluminar la piel, ideal para pieles claras y medias. Usualmente se aplica en las ojeras, ya que enciende esa zona, da un efecto más fresco a nuestra piel.

: Se destaca por iluminar la piel, ideal para pieles claras y medias. Usualmente se aplica en las ojeras, ya que enciende esa zona, da un efecto más fresco a nuestra piel. Polvo verde : Ideal para disminuir la apariencia de rojeces o con piel sensible. También se usa para reducir el color rojo en ciertas pieles y sellar las bases en esos tipos de cutis.

: Ideal para disminuir la apariencia de rojeces o con piel sensible. También se usa para reducir el color rojo en ciertas pieles y sellar las bases en esos tipos de cutis. Polvo traslúcido sin color : Idóneo para todos los tonos de piel, se encarga de sellar la base sin incorporar ningún tipo de color. Se usa para la técnica de ‘baking’, ya que evita la oxidación del maquillaje.

: Idóneo para todos los tonos de piel, se encarga de sellar la base sin incorporar ningún tipo de color. Se usa para la técnica de ‘baking’, ya que evita la oxidación del maquillaje. Polvo traslúcido color piel: Tiene la misma función que el producto anterior, solamente que evita el efecto fantasma y se integra mejor con la base.

¿Para qué se utilizan los polvos traslúcidos?

Aunque la principal función de los polvos traslúcidos es sellar la base y el corrector, logrando una mayor duración, no es la única ventaja que nos aporta. Dicho maquillaje tiene la gran tarea de aportar un acabado mate en la piel, da una textura aterciopelada y evita reflejos indeseados en la piel.

En cualquiera de los colores que hay disponibles, es importante que su aplicación la hagas con una brocha suelta o esponja a toques, ya que ambos te ayudarán a tener un mejor acabado y funciones. Con todos los tips de belleza anteriores vas a tener un mejor maquillaje, empleando los elementos correctamente, basándose en sus funciones.